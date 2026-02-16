Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

El Correllengua Agermanat es presenta a Alcanar i Vinaròs

Català
El Correllengua Agermanat es presenta a Alcanar i Vinaròs

La Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar acollirà aquest divendres 27 de febrer l’acte de presentació d’una iniciativa que unirà el domini lingüístic català entre el 19 d’abril i el 5 de maig de 2026.

16/02/2026 Llengua

Aquest divendres 27 de febrer a les 19.30 h, la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar serà l’escenari de la presentació del Correllengua Agermanat, un projecte que recorrerà tot el domini lingüístic català amb l’objectiu de reforçar els llaços entre territoris i reivindicar la unitat i l’ús social de la llengua. A Vinaròs, la presentació tindrà lloc durant el mes de març.

El Correllengua Agermanat unirà simbòlicament la Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer en un itinerari de més de 1.500 quilòmetres, estructurat en 17 etapes, que es desenvoluparan entre el 19 d’abril i el 5 de maig de 2026. Inspirada en la Korrika basca, la iniciativa combinarà una cursa no competitiva amb activitats culturals, festives i participatives a cada poble i ciutat.

La Flama de la Llengua, símbol de continuïtat i compromís amb el català, passarà de mà en mà durant tot el recorregut, convertint cada etapa en una celebració col·lectiva en defensa de la llengua i la cultura compartides.

Les presentacions d’Alcanar i Vinaròs serviran per explicar els objectius del projecte, el detall de les etapes i les diverses formes de participació, tant a nivell individual com a través d’entitats i col·lectius. També s’hi avançaran les activitats previstes per al divendres 24 d’abril, data escollida per celebrar el pas de la flama pels municipis del territori.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Hi som: organitzar-nos i alçar-nos
  2. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  3. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  4. 200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél
  5. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  6. Poble Lliure denuncia el silenci còmplice davant els casos de transfuguisme vinculats a Aliança Catalana
  7. El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana
  8. Lindependentisme torna a omplir els carrers de Barcelona
  9. StopAgroparc denuncia una ofensiva judicial dAmetller Origen contra lecologisme combatiu del Penedès
  10. 39 anys sense en Julià Babia "Nen"
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid