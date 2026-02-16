El Correllengua Agermanat es presenta a Alcanar i Vinaròs

Aquest divendres 27 de febrer a les 19.30 h, la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar serà l’escenari de la presentació del Correllengua Agermanat, un projecte que recorrerà tot el domini lingüístic català amb l’objectiu de reforçar els llaços entre territoris i reivindicar la unitat i l’ús social de la llengua. A Vinaròs, la presentació tindrà lloc durant el mes de març.
El Correllengua Agermanat unirà simbòlicament la Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer en un itinerari de més de 1.500 quilòmetres, estructurat en 17 etapes, que es desenvoluparan entre el 19 d’abril i el 5 de maig de 2026. Inspirada en la Korrika basca, la iniciativa combinarà una cursa no competitiva amb activitats culturals, festives i participatives a cada poble i ciutat.
La Flama de la Llengua, símbol de continuïtat i compromís amb el català, passarà de mà en mà durant tot el recorregut, convertint cada etapa en una celebració col·lectiva en defensa de la llengua i la cultura compartides.
Les presentacions d’Alcanar i Vinaròs serviran per explicar els objectius del projecte, el detall de les etapes i les diverses formes de participació, tant a nivell individual com a través d’entitats i col·lectius. També s’hi avançaran les activitats previstes per al divendres 24 d’abril, data escollida per celebrar el pas de la flama pels municipis del territori.