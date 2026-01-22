Llibertat.cat
El Correllengua Agermanat ampliarà el seu recorregut a Mallorca els dies 2 i 3 de maig, amb una doble jornada que portarà la Flama per la Llengua de Capdepera a Felanitx —on clourà amb un concert de la Gossa Sorda— i d’Alcúdia a Palma, reforçant l’arrelament social i territorial del projecte en defensa de la llengua catalana.

22/01/2026

El nou tram s’iniciarà el dissabte 2 de maig, amb un recorregut que anirà de Capdepera fins a Felanitx. L’arribada de la Flama coincidirà amb el concert de la Gossa Sorda, que es preveu com un dels moments més destacats de la programació. L’endemà, diumenge 3 de maig, es mantindrà el recorregut inicialment previst: la Flama viatjarà des d’Alcúdia fins a Palma, on es concentraran els actes principals del Correllengua a Mallorca.

L’ampliació del recorregut s’ha anunciat durant la presentació oficial del Correllengua Agermanat a Palma, celebrada aquest dijous 22 al Teatre del Mar. Durant l’acte, l’organització ha posat en valor aquesta ampliació com un èxit del projecte i com una mostra de l’arrelament social del Correllengua a Mallorca, que ha impulsat la decisió d’arribar a més pobles i reforçar la dimensió territorial de la iniciativa.

El coordinador del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, ha destacat que el projecte presentat a Palma serà “el més ambiciós que s’ha fet en els darrers quinze anys en defensa de la llengua catalana”. Per la seva banda, Maria Maians i Josep Buades, portaveus de Joves de Mallorca per la Llengua, han afirmat que aquest Correllengua és “la millor manera de fer una passa ben grossa cap endavant” en la reivindicació lingüística. Tots dos han estat els encarregats d’explicar el nou recorregut i de fer un repàs històric de les diferents edicions del Correllengua a Mallorca, des del 1995 fins avui.

Durant l’acte també s’ha presentat per primera vegada el teaser de la cançó oficial del Correllengua Agermanat, produïda per Juanjo Monserrat i Jaume Gelabert, amb la participació d’artistes d’arreu dels Països Catalans. La peça vol esdevenir un himne compartit de celebració, compromís i defensa de la llengua catalana.

Amb el Correllengua Agermanat, la Flama per la Llengua recorrerà prop de 1.500 quilòmetres i tornarà a travessar els territoris illencs, passant per Menorca, Eivissa i Formentera per segona vegada, després del Correllengua Interilles impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua el 2024.

Amb aquesta ampliació del recorregut a Mallorca, el Correllengua Agermanat consolida el seu creixement i reafirma l’objectiu de fer de la llengua catalana un espai de trobada, festa i reivindicació col·lectiva.

