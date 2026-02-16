Arxivada la causa contra Albert Forcades per la protesta contra Felip VI a Montserrat

El titular del Jutjat d’Instància número 5 de Manresa ha acordat l’arxivament de la causa penal contra Albert Forcades Valero, activista i soci de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), investigat per un presumpte delicte d’atemptat contra un agent dels Mossos d’Esquadra durant la protesta contra la visita de Felip VI al monestir de Montserrat el 23 de juny de 2025.
El jutge, Ramon Landa, conclou en la interlocutòria que no s’aprecia cap intencionalitat de lesionar l’agent i, per tant, decreta el sobreseïment de les actuacions. La decisió arriba després de visionar els vídeos aportats per la defensa, exercida per Jaume Alonso-Cuevillas, que han estat determinants per aclarir els fets.
Segons recull la resolució, Forcades portava una estelada subjectada a una canya de pescar. Un agent situat en segona fila va estirar el pal i, en flexionar-se, la canya va contactar amb l’orella d’un altre agent que es trobava a la primera línia. El magistrat considera que aquest contacte no va tenir voluntat lesiva.
L’atestat policial sostenia que l’activista havia colpejat un agent antiavalots i li havia causat una lesió lleu. Forcades ho va negar des del primer moment. La investigació es va obrir arran de la denúncia dels Mossos, però el jutge ha descartat que els fets constitueixin delicte.
Amb aquesta resolució, queda tancada la causa oberta arran de la concentració a la plaça de les Creus, on prop de tres-centes persones es van mobilitzar contra la presència dels monarques a Montserrat.