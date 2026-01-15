Llibertat.cat
LANC denuncia un procediment sancionador dInterior per la protesta contra el rei espanyol a Montserrat

L'entitat sobiranista ha denunciat un greu atac a la llibertat d’expressió després que el Departament d’Interior hagi iniciat un procediment sancionador contra l’entitat arran de la protesta del 23 de juny de 2025 contra la visita del rei espanyol a Montserrat. L’ANC defensa que l’acció va ser pacífica i emparada pel dret fonamental de manifestació.

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic un comunicat en què acusa el Departament d’Interior i el Govern del PSC de vulnerar drets fonamentals amb l’obertura d’un expedient sancionador contra l’entitat per la protesta realitzada el passat 23 de juny de 2025 amb motiu de la visita del rei espanyol a Montserrat.

Segons l’ANC, la mobilització responia a un interès legítim de rebuig ciutadà a la presència del cap d’Estat espanyol i a la imposició del règim borbònic a Catalunya. L’entitat subratlla que es va tractar d’una acció pacífica i que la resistència passiva —manifestants asseguts a terra— forma part del dret de manifestació reconegut pel dret internacional dels drets humans.

En aquest sentit, l’ANC ha presentat al·legacions i ha sol·licitat l’arxivament de l’expedient, argumentant que “l’exercici del dret de manifestació no pot ser sancionable” i denunciant la voluntat de presentar els participants com a actors violents. L’entitat assenyala directament els Mossos d’Esquadra com a responsables dels moments de tensió viscuts durant el dispositiu policial, amb empentes i cops de porra contra els manifestants.

El comunicat també denuncia que l’atestat policial inclou descripcions “artificioses” dels fets per justificar l’actuació policial i les sancions administratives. Segons l’ANC, el material audiovisual aportat pels mateixos Mossos desmenteix aquestes versions i demostra que no hi va haver agressions per part dels concentrats.

L’Assemblea recorda que el Tribunal Europeu de Drets Humans estableix que un operatiu policial no pot tenir com a objectiu impedir una protesta per evitar crítiques polítiques, encara que aquestes siguin incòmodes o s’adrecin al cap d’Estat. En aquest marc, considera especialment greu la requisa d’estelades i pancartes durant la protesta, una actuació que qualifica de vulneració directa dels drets polítics bàsics.

L’ANC alerta d’una deriva repressiva per part del Govern i dels Mossos d’Esquadra, que —segons assenyala— ja s’hauria manifestat en actuacions anteriors, com l’ús d’esprai pebre contra manifestants pacífics l’agost de 2024. Davant d’aquest escenari, defensa la desobediència civil com una eina democràtica i legítima per protegir drets fonamentals.

Finalment, l’entitat reivindica la seva obligació ètica de defensar Montserrat com a patrimoni simbòlic del poble català i reafirma que continuarà utilitzant formes de resistència pacífica en la lluita per la independència. “La desobediència civil no és un delicte; és una expressió democràtica”, conclou el comunicat, que es tanca amb el lema: Catalunya no té rei.

