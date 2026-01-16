El GOB reclama que la demolició de Cala Oli sigui linici de la recuperació del litoral mallorquí

La recent autorització del Govern de les Illes Balears per demolir una construcció obsoleta situada en domini públic marítim-terrestre a Cala Oli, a Bendinat, ha estat valorada positivament pel GOB. L’entitat considera que es tracta d’un pas important en la recuperació del medi natural i en la defensa del litoral com a bé comú que ha de ser preservat en benefici de tota la ciutadania.
Tanmateix, el GOB alerta que aquesta actuació no pot quedar com un cas aïllat. Segons denuncien, el litoral de Mallorca continua plagat d’ocupacions del domini públic marítim-terrestre, moltes de les quals s’han consolidat al llarg dels anys sense disposar del títol administratiu corresponent. Restaurants, quioscs, terrasses i altres instal·lacions ocupen espais públics sense autorització o, fins i tot, amb sol·licituds expressament denegades, mentre continuen explotant-se amb normalitat davant la inacció de l’administració competent.
L’entitat recorda que, fins i tot en els casos en què hi ha hagut concessions legals, un cop aquestes caduquen o s’extingeixen, els titulars estan obligats a retirar totes les instal·lacions i a reposar el terreny al seu estat natural. Així ho estableix la Llei 22/1988, de Costes, que té com a objectiu principal la protecció del domini públic marítim-terrestre. En concret, l’article 20 fixa que aquesta protecció inclou la defensa de la seva integritat, la preservació dels seus elements naturals i la prevenció dels impactes derivats d’obres i instal·lacions.
En aquest sentit, el GOB subratlla que són il·legals totes aquelles transformacions que alteren el relleu natural o introdueixen elements artificials permanents, com murs de tancament, plataformes fixes o terrasses d’obra. La normativa de costes també és clara quan estableix que no es poden autoritzar ocupacions que es puguin situar fora del domini públic marítim-terrestre i que les ocupacions fixes requereixen una concessió administrativa específica.
L’entitat ecologista fa anys que denuncia ocupacions molt conegudes al litoral mallorquí que, segons assenyalen, no compleixen els usos admissibles segons la Llei de Costes o no disposen de cap títol de pròrroga publicat. Entre els exemples citats hi ha la terrassa i la piscina de l’Hotel Cala Vinyes, el complex Puro Beach a Can Pastilla, la terrassa i piscina de l’Hotel Daina al Port de Pollença, la piscina de PJ Rodríguez a la Costa dels Pins o el quiosc de Cala Torta.
El GOB també emmarca aquesta problemàtica en el context del canvi climàtic, que accentua la regressió de moltes platges. En nombrosos punts del litoral, durant els temporals les onades ja arriben directament a les edificacions, fet que accelera la degradació del sistema costaner i incrementa el risc per a la seguretat de les persones.
Per a l’entitat, renaturalitzar el litoral no és només una qüestió ambiental, sinó també de recuperació d’espai públic i de justícia social. “Els cicles litorals no entenen de barreres artificials, i la seva alteració acaba generant greus problemes d’erosió i regressió”, adverteixen.
En una illa sotmesa a una forta pressió urbanística i turística com Mallorca, el GOB considera imprescindible garantir el compliment estricte de la Llei de Costes i limitar les ocupacions del domini públic marítim-terrestre als casos estrictament necessaris i degudament justificats. La demolició de Cala Oli, conclouen, és un bon precedent, però ara cal coherència, valentia política i voluntat real per avançar cap a un litoral més natural, segur i accessible per a tothom.