El GOB impulsa una campanya per reforçar i millorar la xarxa de reserves marines a les Illes

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Natura (GOB) ha llançat una nova campanya per posar en valor l’evidència científica sobre els beneficis de les reserves marines com a eina de recuperació ecològica. L’organització insta les institucions a mantenir i reforçar la xarxa illenca —actualment formada per 12 reserves d’interès pesquer— i apel·la a la responsabilitat col·lectiva: “La mar és un bé comú i el seu futur depèn de tots. Què volem deixar als qui vindran darrere? Una mar exhausta o una mar que batega?”, plantegen.
Segons el GOB, aquestes reserves han demostrat ser espais de vida i refugi d’espècies, alhora que garantia de futur per a la pesca artesanal, en facilitar peix fresc, de temporada i de proximitat. “Defensar-les és defensar la vida, la cultura i l’autonomia alimentària de les Balears”, remarquen.
L’entitat proposa un paquet de millores clau per consolidar i ampliar l’efecte positiu de la xarxa:
Seguiment científic estable i públic, amb indicadors clars i informes periòdics per adaptar la gestió.
Àrees marines integrals (no-take) ben dissenyades i connectades dins les reserves, com a motors de recuperació.
Co-gestió real amb el sector pesquer (professional i recreatiu), la comunitat científica i el teixit social.
Regulació de la velocitat en totes les reserves marines.
Més vigilància i recursos per garantir el compliment de la normativa.
Divulgació i educació ambiental per socialitzar resultats i conscienciar sobre el seu valor.
La campanya convida la ciutadania a signar i compartir la petició: https://chng.it/bgzg9pFyFM
Les entitats que vulguin adherir-s’hi poden contactar amb el GOB a: conservaciomarina@gobmallorca.com.