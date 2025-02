Aturar el creixement

El GOB adverteix del desastre que pot suposar liberalitzar sòl i seguir construint.

La problemàtica de l’habitatge no requereix nova construcció. Requereix polítiques socials, intervenció en el preu del mercat i polítiques de reconversió i rehabilitació urbanes. Els municipis de les Illes comptem amb multitud d’habitatges buits que són retinguts i podrien habilitar-se per lloguer social. El que cal no són reserves estratègiques de sòl, sinó reserves estratègiques d’habitatge i intervenció en el preus i l’especulació immobiliària, molt associada al lloguer turístic i al mercat immobiliari de luxe.

Les contradiccions de la presidenta Prohens són majúscules. Per una banda aposta per destruir territori tot i reconèixer que el que tenim és fràgil i limitat. Acusa la problemàtica de la construcció en sòl rústic però ella hi afavoreix la legalització dels grans casalots i preveu que les cases legalitzades que ja comptaven amb llicència turística, la puguin mantenir després de la legalització, comportant la major operació especulativa de la història del Parlament de les Illes Balears.

I segueix apostant per posar sòl públic en mans de la iniciativa privada, eliminant sòl que la planificació urbanística havia destinat a equipaments o serveis, contravenint tot el que representa la planificació urbanística, densificant la pressió als barris i municipis i deteriorant les condicions de desenvolupament de la vida qüotidiana perquè impliquen increments de població sense la previsió de la dotació de serveis necessaris ni sense poder garantir els recursos necessasaris per abastir-los ni les infrastructures de gestió de residus o depuració d’aigües necessaris, induïnt un col·lapse i degradació ambiental i social sense cap tipus de previsió.

La senyora Prohens perverteix el llenguatge i aprofita el drama social de l’habitatge per acontentar el mercat, als especuladors, i als seus socis de VOX. Els planejaments urbanístics i territorials actuals a les illes, ja tenen sòl urbà i urbanitzable que permetria fer arribar a Mallorca a unes previsions de població inassumibles, des del punt de vista ambiental, ecològic i social. El sòl rústic ha patit la transformació més greu en els darrers anys pel que fa als usos del sòl i a la pèrdua d’un recurs tan fonamental com és el sòl fèrtil. I mentre, la Presidenta segueix impulsant el motor turístic intensiu i l’especulació immobiliària i de luxe creix a marxes forçades.

Pel GOB la liberalització i la intensificació de la construcció és també una línia vermella, Ens hi trobaran de front.