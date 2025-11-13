El GOB denuncia el projecte de bateries de liti a Pollença

El GOB-Mallorca ha presentat al·legacions davant la Direcció General d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic contra el projecte “Jilguero ST1”, una planta d’emmagatzematge energètic amb bateries de ions de liti que la companyia Atlántica Energía Sostenible España S.L.U. vol ubicar en sòl rústic al terme municipal de Pollença.
El projecte, que es tramita com a projecte industrial estratègic, preveu la implantació d’una planta d’emmagatzematge d’energia de 10 MW de potència instal·lada i 40 MWh de capacitat d’emmagatzematge, però segons el GOB no té la naturalesa ni interès públic que justifiquin aquest tractament preferent, ja que es tracta d’una activitat privada i especulativa, sense procés productiu, ni creació d’ocupació estable – condicionants per a la declaració de projecte industrial estratègic – ni integració dins la planificació energètica autonòmica o estatal.
Un ús improcedent del sòl rústic
El GOB recorda que el projecte s’ubica en sòl rústic comú, destinat exclusivament a usos agrícoles, ramaders o forestals. Per tant, la instal·lació no és compatible urbanísticament ni pot autoritzar-se sense una Declaració d’Interès General i l’informe territorial preceptiu del Consell de Mallorca, tràmits que el promotor no ha sol·licitat. Ni tampoc pot acollir-se a la Llei que preveu la declaració de projectes industrials estratègics perquè 1) no compleix els condicionants per ser considerat com a tal i 2) perquè no es tracta d’una intal·lació d’energies renovables, que són les úniques activitats industrials que la Llei permet que, excepcionalment, estiguin situades en sòl rústic.
L’entitat alerta a més, que permetre aquest tipus d’infraestructures suposaria un precedent d’industrialització dispersa al sòl rústic, – que es sumaria al ja descontrolat procés d’implantació de instal·lacions industrials fotovoltaiques – contrari a la Llei d’Urbanisme i a les Directrius d’Ordenació Territorial, i significaria la pèrdua irreversible de sòl agrari productiu.
Riscos ambientals greus
Segons l’anàlisi del GOB, el projecte presenta riscos significatius d’inundació, incendi i contaminació química:
- Part de la parcel·la es troba dins una Àrea de Prevenció de Risc (APR) per inundació i a escassa distància d’un curs fluvial. Les mesures proposades, com elevar els contenidors, no eliminen el risc ni eviten la possible contaminació d’aqüífers en cas d’accident.
- L’ús de bateries de liti implica perill d’explosió i emissió de gasos tòxics, sense que s’hagi aportat un pla d’emergència adaptat al context rural ni simulacions d’accidents.
- L’àrea té un alt valor ecològic, amb més de 140 espècies documentades, i el projecte afectaria el mosaic agrari i el paisatge tradicional de Pollença.
Una transició energètica mal planificada
El GOB considera que aquest projecte exemplifica una deriva especulativa en nom de la transició energètica, amb iniciatives que busquen rendibilitat privada aprofitant la manca d’una planificació territorial i energètica coherent.
“La transició energètica no pot servir d’excusa per industrialitzar el sòl rústic. Necessitam una planificació que prioritzi l’autoconsum, la generació distribuïda i l’aprofitament de sòls ja transformats —com polígons industrials o àrees logístiques—, no la colonització del territori agrari”.
No a les plantes BESS en sòl rústic
L’entitat ecologista demana que es denegui l’autorització del projecte “Jilguero ST1” i de qualsevol altre amb característiques similars en sòl rústic, que no es consideri projecte industrial estratègic, i que es reforci la protecció del territori davant la proliferació de plantes BESS (Battery Energy Storage Systems) sense planificació ni interès públic.