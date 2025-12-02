Trump indulta el narcopresident d'Hondures JOH empresonat als Estat Units i amenaça el país centreamericà si no guanya el candidat més conservador
El president Trump ha indultat a l'expresident hondureny JOH (Juan Orlando Hernández), que ha estat alliberat després de romandre a la presó als Estats Units per traficar amb centenars de tonelades de cocaïna al país. El 2024, un tribunal de Nova York va declarar culpable a Hernández de tràfic de drogues i armes i el va condenar a 45 anys de presó. “L'evidència presentada por el [tribunal del] Districte Sud de Nova York fou definitiva”, senyala Dana Frank, professora emèrita d'Història a la Universitat de California a Santa Cruz amb una llarga trajectòria com a analista de la política hondurenya.
El divendres 28 de novembre, a més d'anunciar que indultaria a Hernández, Trump també va amenaçar de tallar el finançament per a Hondures si el candidat conservador al qui dóna suport no guanyava les eleccions presidencials del diumenge passat.