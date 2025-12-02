Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Internacional

Trump indulta el narcopresident d'Hondures JOH empresonat als Estat Units i amenaça el país centreamericà si no guanya el candidat més conservador

LLATINOAMÈRICA
Trump indulta el narcopresident d'Hondures JOH empresonat als Estat Units i amenaça el país centreamericà si no guanya el candidat més conservador

El president Trump ha indultat a l'expresident hondureny JOH (Juan Orlando Hernández), que ha estat alliberat després de romandre a la presó als Estats Units per traficar amb centenars de tonelades de cocaïna al país.

02/12/2025 Internacional
El president Trump ha indultat a l'expresident hondureny JOH (Juan Orlando Hernández), que ha estat alliberat després de romandre a la presó als Estats Units per traficar amb centenars de tonelades de cocaïna al país. El 2024, un tribunal de Nova York va declarar culpable a Hernández de tràfic de drogues i armes i el va condenar a 45 anys de presó. “L'evidència presentada por el [tribunal del] Districte Sud de Nova York fou definitiva”, senyala Dana Frank, professora emèrita d'Història a la Universitat de California a Santa Cruz amb una llarga trajectòria com a analista de la política hondurenya.

El divendres 28 de novembre, a més d'anunciar que indultaria a Hernández, Trump també va amenaçar de tallar el finançament per a Hondures si el candidat conservador al qui dóna suport no guanyava les eleccions presidencials del diumenge passat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El govern de Sant Just Desvern rebutja personar-se en el cas de la violència policial
  2. Els sindicats deducació presenten un ultimàtum al Departament i anuncien noves jornades de lluita
  3. El Correllengua Agermanat 2026 passarà per més de 80 municipis dels Països Catalans
  4. Fa un any que ens va deixar l'amic i company Joan Rocamora i Aguilera
  5. 25 anys sense l'Antoní Massaguer
  6. Lamic, el germà
  7. Castelló per la Llengua commemora el 93è aniversari de les Normes de Castelló
  8. IAEDEN-Salvem lEmpordà denuncia que la finca de Garbet incompleix la normativa i restringeix laccés a un camí tradicional
  9. El Govern blinda 1.700 pisos com a parc públic en una victòria històrica de les llogateres
  10. Acte de lliurament del 18è Premi Helena Jubany
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid