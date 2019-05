HONDURES

La policia mata un docent a Hondures durant les protestes en contra de la privatització de l'educació i la sanitat

La policia d'Hondures ha reprimit durant tota la setmana les protestes realitzades als carrers de Tegucigalpa per rebutjar les reformes que pretenen privatitzar el sistema educatiu i de salut. El passat 26 d'abril es van aprovar al parlament hondureny dues normatives per a la reestructuració dels sectors d'educació i salut, les quals han estat rebutjades per representants dels sindicats d'aquests dos sectors. Des de l'aprovació de les reformes, membres dels sindicats han convocat manifestacions en contra de les privatitzacions mitjançant talls de vies de comunicació i aturades laborals per expressar el seu descontentament amb la decisió.

Segons informa TeleSur (vídeo), en una d'aquestes manifestacions la policia hondurenya va ferir un docent que finalment va morir en ser-li negada l'assistència mèdica en un hospital privat de la zona. Mitjans locals van informar que les forces de seguretat van agredir milers d'estudiants i mestres, que van intentar acostar-se a la seu del parlament. La policia va utilitzar bombes lacrimògenes per dispersar les protestes.