HONDURES

L'esquerra torna al poder a Hondures 12 anys després del cop d'Estat

Si el recompte de vots no fa un tomb inesperat (o hi ha un nou cop d'Estat), després de 12 anys de govern conservador (i amb forts lligams amb el narcotràfic) Hondures farà 'un gir a l'esquerra'. Segons les dades provisionals, es tracta d'una victòria per més de 20 punts davant del candidat conservador Nasry Asfura amb el 51,4% dels vots comptabilitzats. El recompte es va aturar dilluns, encara que els consellers de l'òrgan electoral van assenyalar que es va deure a un retard en l'arribada de les actes que no havien pogut ser transmeses de manera digital.

La victòria de Xiomara Castro arriba recolzada a més per una participació històrica que va superar el 68%, una xifra especialment alta en un context d'apatia davant de les urnes. Després de dos intents com a cap de llista (i diversos fraus electorals en contra), Castro de 62 anys, torna al poder com a presidenta, després d'haver estat enderrocada com a primera dama per un cop d'Estat.