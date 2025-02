Independents per Salt denuncia l’antifeixisme de fireta del PSC al ple del mes de febrer

El grup municipal d’IPS-CUP impulsa el grup de treball sobre el pacte antifeixista amb la resta de forces democràtiques. Aquest pacte es veu trencat en un ple com el del mes de febrer, on el PSC ha presentat una moció sobre la seguretat, responent a la moció de seguretat presentada per VOX.



Ambdues mocions buides de contingut, no obstant, els srs. del PSC regalen minuts d’altaveu a l’extrema dreta.

Des del grup municipal IPS-CUP demanen a l’equip de govern d’ERC i Junts “valentia i lideratge” a l’hora de parlar de seguretat, de manera que siguin qui lidera els discursos en aquest àmbit que no és únicament policial. Sarrado recorda: “Portem temps dient en aquest plenari que s’ha de treballar amb un protocol que treballi per una policia de barri, un policia que coneix els veïns, que es guanya la confiança, que és conscient del seu posat al carrer… Una seguretat on posi el centre la vida de la ciutadania construint espais comunitaris i d’enxarxament veïnal”.



Referint-se al PSC: “La seva línia dreteja i la seva moció podria haver estat presentada pel partit popular o pel mateix partit d’extrema dreta espanyolista que malauradament ens acompanya des de fa un grapat d’anys a la sala de plens.”

Cal recordar que al ple del mes de gener, i arran del documental “Infiltrats” a TV IPS-CUP denunciava de nou la infiltració policial als moviments socials de Salt. PSC, responia de forma barroera que “no hi ha res que agradi més a algú de la CUP que un policia nacional”.



Fa massa temps que es respon de la mateixa forma represiva davant de la inseguretat denunciada per veïns i veïnes i més enllà de voler més control sobre la població no s’ha aconseguit millor la situació. És clar que cal canviar de rumb.