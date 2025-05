LLUITA INSTITUCIONAL

IPS-CUP dona per trencat l’acord de governabilitat a Salt

IPS-CUP dona per trencat l’acord de governabilitat a Salt amb un comunicat que tot seguit reproduïm:





No era això companys, no era això



L’any 2023 IPS-CUP votem a favor d’un alcalde independentista per evitar de totes totes un govern amb el PSC, partit de dreta i espanyolista.



Ja des de l’inici, la confiança es va fer difícil de treballar. Veníem de 4 anys on el govern d’ERC i Junts amb majoria absoluta feia i desfeia sense tenir en compte l’oposició. El treball ha estat feixuc, difícil i de seguiment constant, i amb pocs resultats fins ara.



Actualment, hem tensionat la corda per portar el govern a l’esquerra, sobretot veient l’immobilisme i la falta d’immediatesa en les polítiques en matèria d’habitatge.



El govern per enèsima vegada ens respon a mitges i el poble necessita voluntat, valentia i esforç polític. Ens trobem un govern continuista, que no s’arremanga i que no està a l’alçada.



Hem aprovat dos pressupostos per responsabilitat, però els resultats han estat molt justos. Hem vingut a fer política i no ens trobem ni gestió, una deixadesa absoluta.



Nosaltres ho tenim clar: l’alliberament del nostre país com a horitzó de millora de les nostres vides i la feina local per fer poble. Fer país, fer poble.



Seguim des de fora, donem per trencat l’acord de governabilitat.