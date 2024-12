LLUITA INSTITUCIONAL

IPS-CUP empeny els pressupostos de Salt cap a la defensa del català, la participació, la cultura, el dret a l'aigua, la defensa de la natura i la mobilitat sostenible

L’acord al qual ha arribat IPS-CUP amb el govern municipal permet avançar en qüestions com el dret a l’aigua, la defensa del català, la cultura, la participació ciutadana, la mobilitat sostenible, l’envelliment actiu, la comunicació i la defensa de la Natura.

Avui 23 de desembre IPS-CUP ha anunciat que ha arribat a un acord amb l’equip de govern de Salt (ERC-Junts) per als pressupostos de 2025. Àlex Sarrado, portaveu del grup municipal, ha explicat que l’acord és fruit de mesos de negociacions amb l’equip de govern. Una negociació on segons el cupaire “des d’IPS-CUP hem incidit en aquelles qüestions que ens semblen prioritàries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de tots els saltencs”. IPS-CUP continua defensant que a Salt li cal un canvi del model que s'ha seguit i que comparteixen tant el govern municipal com els grups de l'oposició. Malgrat tot, creu que més enllà de continuar manifestant la crítica i l'alternativa que proposen, cal aprofitar les conjuntures que permeten incidir i avançar en la línia d’un model de poble participatiu, inclusiu, cohesionador i compromès.

Les qüestions inicials d’aquest acord impliquen que l’equip de govern es compromet a: aplicar un nou pla de comunicació a partir del primer de gener de l’any 2025, aplicar el protocol d’accés a l’aigua a partir del primer de febrer de 2025, acabar el procés selectiu per a cobrir la figura de gerència de l’ajuntament abans del juliol de 2025 i acabar el procés selectiu del tècnic/a de participació en la mateixa data. L’acord per a aquests pressupostos no és sinònim que IPS-CUP validi totes les propostes polítiques de l’equip de govern actual (ERC-Junts). El que reflexa l’acord són les qüestions del programa d’IPS-CUP que s’han pogut introduïr als pressupostos de 2025. Entre les quals es destaquen les següents:

En l'àmbit cultural, s’assegura l’increment de dotació econòmica per a la revista La Farga, es redueix el cost per poder disposar d’espai de barraca a la Festa Major de Salt a les entitats, s’estudiarà l’ampliació horària de la Biblioteca Iu Bohigas, s’incrementarà la dotació econòmica pel projecte Ateneu popular de Salt fins a 70.000€ i es realitzarà un curs complet de català a tots els comerços de Salt de manera subvencionada.

En l’àmbit de la sostenibilitat, es destinaran 10.000€ per acabar de redactar el pla de gestió del Parc de les Deveses i implementar-ho progressivament. Es destinaran 12.000€ al manteniment i millora del Parc de les Deveses de Salt. També es realitzarà, conjuntament amb Girona, una revisió de l’estat de la sèquia Monar. Es destinarar, també, 30.000€ per millores puntuals i incidències a la sèquia. Es revisarà el Pla estratègic de la bicicleta a l’urbanisme actual i futur, actualitzant-lo als estàndards europeus i es crearà una comissió de seguiment amb veu i intervenció en les decisions referents a l’aplicació del pla estratègic de la bicicleta

En l’àmbit de les fires, amb l’acord de pressupostos es garanteix que no hi haurà dotació econòmica per la fira “Segments” al pressupost 2025 i que en cas de realitzar una cursa de bicicletes corrent, s’equipararan els recursos econòmics municipals amb les altres curses vigents al municipi. També es reduirà el cost de la “Fira de les furgoteques”, augmentant el pagament de la part privada per intervenir a la fira. El consistori garantirà espais i participació per a entitats del municipi, i se’n bonificarà el cost, que vulguin participar aportant mostres gastronòmiques i de cultura popular. Es posarà a disposició, com a mínim, dues furgoteques que podran utilitzar entitats o restaurants amb seu social i activitat principal al municipi.

En l’àmbit de l’atenció a les persones, es dissenyarà una guia en forma de protocol de mesures per “el privilegi de ser gran”, vetllant pel benestar i un envelliment actiu de la població.

L'any 2025 serà un any clau per al manteniment de l'acord de governabilitat que la formació va subscriure amb l’actual equip de govern. El suport estarà vinculat al nivell d'assoliment i compliment dels acords per a aquests pressupostos. Uns acords que han permès avançar en els quatre eixos del programa d’IPS-CUP: Salt com a poble, Salt com a poble actiu que participa, Salt com a poble inclusiu i cohesionat i Salt com a poble compromès.