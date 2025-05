LLUITA INSTITUCIONAL

IPS-CUP fa una aposta pel nou hospital Josep Trueta a Salt

Sarrado assenyala que el temps ha acabat donant la raó a IPS-CUP sobre el desenvolupament del Sector Sud on s’ubicarà el futur Campus de Salut Josep Trueta, quan el partit defensava que al sector sud no hi havien d’anar grans equipaments comercials sense cap equipament públic. L’error del passat de construir un barri sencer orfe d’equipaments avui ja és història. IPS-CUP fa palès que estaran atents al desenvolupament del subsector 2 i 3 perquè vagin en les línies establertes fins ara, amb el clar topall d’un creixement poblacional de màxim 6 mil persones.



Segons IPS-CUP “el que li cal a Salt són macroprojectes de serveis públics, com hospitals, universitats públiques o centres cívics”. Així com també assenyalen la importància de complir la regla del 3 - 30 - 300 a tots els sectors; i que tothom des de casa seva pugui veure com a mínim 3 arbres, que el 30% de la superfície sigui vegetació i que a 300 metres de qualsevol habitatge hi hagi una gran zona verda.



Finalment, el partit assenyala que la ciutadania saltenca no ha estat informada de la rellevància del que s’aprova i que cal que el govern treballi en la línia de participació ciutadana i transparència de forma urgent.