LOMLOE

L’Assemblea de docents de l’IES Ramon Llull de Palma contra la LOMLOE

Ahir l’Assemblea de docents de l’IES Ramon Llull de Palma, l’institut més emblemàtic de Ciutat, es va posicionar obertament contra les polítiques que porta a terme la Conselleria d’Educació i Formació Professional, liderada per Martí March. Així, denuncien la intrusió implacable en l’autonomia pedagògica dels docents, el menyspreu pels continguts recollits en la nova llei, la permanent i maniquea oposició entre ensenyament tradicional i “nova pedagogia”, la desaparició de qualsevol responsabilitat de l’alumne en el procés d’aprenentatge i l’aposta per un sistema d’avaluació laberíntic. En aquest sentit, consideren que els estudiants i els seus familiars no entendran bé com se’ls avalua, amb el perill i arbitrarietat que això pot suposar.

L’assemblea, a més, ha decidit sumar-se al manifest impulsat pel claustre de l’IES Madina Mayurqa. Aquest text denuncia “l’esnobisme pedagògic” d’uns experts que l’han dissenyat “sense conèixer la realitat de les aules” i, per tant, no és més que un edifici teòric, artificiós, buit de contingut i criteri que, a la llarga, sofreixen els al·lots.

S’ha de recordar que el malestar dels professors ve d’enfora. L’assemblea del Ramon Llull neix el passat 26 d’octubre, quan el claustre de l’institut va aprovar per unanimitat mostrar el seu desacord amb els criteris d’avaluació que estipulava la LOMLOE, deixant clar a la Conselleria que compleixen la norma “per imperatiu legal”. Impulsats per aquest malestar, el 80% del professorat s’ha constituït en assemblea per organitzar-se contra l’aplicació d’aquesta nova norma educativa i convida la resta de centres de les Illes Balears a fer el mateix.