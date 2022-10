LSTEI Intersindical condemna qualsevol agressió als docents i reclama mesures de seguretat

L’STEI Intersindical expressa el seu rebuig absolut a l’agressió que una mestra d’una escola de Palma va patir divendres passat per part de la mare d’un alumne del centre. Per altra banda, reclama a la Conselleria d’Educació i Formació Professional la negociació urgent d’un protocol per a les agressions als docents, com recull la proposta de treball per a un possible segon acord marc.



El sindicat posa de manifest una vegada més que la violència, en cap cas, serveix per a solucionar els conflictes i denuncia que no és admissible que el professorat hagi d’anar a fer feina amb por i amb patiment per la seva integritat física. També reclama a l’Administració que posi els mitjans adequats per a millorar la cohesió social en aquells entorns més vulnerables, amb la implicació de les entitats dels barris, a més dels centres educatius.