Dimecres passat, a les 13.04 h la central de Cofrents va patir una nova avaria que ha provocat la parada no programada de la central. En esta ocasió, l’avaria ha afectat la turbina principal, la qual cosa ha obligat a parar el reactor a les poques hores de posar-se de nou en marxa després de la parada per recàrrega que ha durat 38 dies. És convenient assenyalar que durant la parada es va dur a terme una revisió completa, entre altres peces, de la turbina que s’ha avariat i ha ocasionat esta nova parada.

Segons el comunicat de Tanquem Cofrents, "Però això no és gens rar a Cofrents. També als pocs mesos de la parada anterior, al desembre de 2021 es va produir un altre accident, amb explosió inclosa i que va mantindre parada la central durant més d’un mes, d’una peça, l’interruptor de generació, que s’havia canviat per un nou durant esta parada de 2021".

Així mateix, cal assenyalar que esta és la tercera avaria ocorreguda en la central de Cofrents en pocs mesos. En efecte, el 20 de setembre de 2023 es va produir u na altra parada no programada per avaries en sistemes de la turbina. El 22 d’octubre, durant la parada per a recàrrega i manteniment es va produir un problema elèctric que va conduir a la posada en marxa d’un generador dièsel d’emergència, i que va deixar sense refrigeració a la piscina de combustible gastat de la central durant quasi una hora. I la que va succeir ahir, que ha afectat, de nou, a la turbina de la central.