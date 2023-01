Nuclears

La CUP inicia un seguit de trobades comarcals per explicar i debatre la Proposició de Llei sobre el Fons de Transició Nuclear que presentarà al febrer al Parlament.

La CUP ha anunciat avui que iniciarà un seguit de trobades a les comarques beneficiaries del Fons de Transició Nuclear amb l’objectiu d’explicar la Proposició de Llei que volen portar al Parlament i que segons els cupaires pretén “establir una dotació i distribució del Fons que reverteixi realment en el teixit social, econòmic i institucional del territori directament afectat per les nuclears”. Els anticapitalistes han estat crítics en l’última modificació de la Llei arrel de la Proposició de Llei presentada pel PSC, ja que consideren que continua sent insuficient destinar-hi només el 50% del Fons als territoris afectats pel l’impacte de les nuclears, i proposaran al Parlament incrementar la dotació fins al 90% del recaptat per l’impost. “Aquesta proposta permetria passar dels 24M€ als 108M€ anuals de dotació del Fons” han explicat.

D’altra banda, tot i que els cupaires estaven d’acord amb el fet que la distribució del Fons reverteixi al conjunt de l’àmbit territorial afectat pel Pla d’Emergència Nuclear exterior de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA), aquests proposen que la distribució s’ha de realitzar de forma ponderada “per tal que els municipis més afectats rebin més quantitat del Fons de Transició Nuclear”.

La ronda de trobades on participaran agents institucionals, econòmics i socials de les comarques afectades pel Fons, es donaran durant el mes de gener i busquen, segons els cupaires, “arribar al Parlament amb una proposta el més consensuada possible amb el territori, cosa que no es va donar amb la proposta de llei aprovada pel PSC i Junts”. Així, el 16 de gener celebraran les primeres trobades a Falset i Torrebesses, el 30 de gener a Gandesa i Móra d’Ebre, i finalment l’1 de febre a un municipi del Baix Camp encara per confirmar.