La carpeta catalana continua oberta, afirma Blanca Serra a "El Punt Avui"

Blanca Serra i Puig (Barcelona, 1943), històrica militant de l’esquerra independentista, explica a Pere Bosch i Cuenca la seva experiència com a víctima directa de tortures policials durant la dictadura franquista i la denominada Transició espanyola. Recentment ha declarat davant la Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans, convertint-se en la primera persona de l’Estat que presenta una denúncia per tortures fora de la llei d’amnistia. Serra destaca que el seu principal objectiu és “que se’n parli i que els joves siguin conscients del que va passar” i fa un repàs de la seva trajectòria política.