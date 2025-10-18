Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

La carpeta catalana continua oberta, afirma Blanca Serra a "El Punt Avui"

Independentisme combatiu
La carpeta catalana continua oberta, afirma Blanca Serra a "El Punt Avui"

La històrica militant de l’esquerra independentista i lingüista va denunciar davant la Fiscalia de Memòria Democràtica les tortures patides durant la dictadura i la Transició, i reivindica la necessitat de mantenir viva la lluita pels Països Catalans.

18/10/2025 Política

Blanca Serra i Puig (Barcelona, 1943), històrica militant de l’esquerra independentista, explica a Pere Bosch i Cuenca la seva experiència com a víctima directa de tortures policials durant la dictadura franquista i la denominada Transició espanyola. Recentment ha declarat davant la Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans, convertint-se en la primera persona de l’Estat que presenta una denúncia per tortures fora de la llei d’amnistia. Serra destaca que el seu principal objectiu és “que se’n parli i que els joves siguin conscients del que va passar” i fa un repàs de la seva trajectòria política.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Convoquen una manifestació i concentració a Reus per la Vaga General per Palestina
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. 85 anys de lafusellament del president Lluís Companys
  4. El SEPC convoca vaga estudiantil el 15 doctubre en solidaritat amb Palestina
  5. Plataforma per la Llengua reclama una hora més de català a batxillerat i obre un manifest per recollir suports
  6. 80 anys de l'apel·lació dels catalans a les Nacions Unides
  7. Més de dues-centes persones reclamen la reobertura del Camí de Ronda entre Garbet i Cala Port Joan
  8. "Memòria del fang": la mirada col·lectiva que rescata lesperança entre les ferides de la DANA
  9. Acabar la feina començada: la Columna del 27 dOctubre fa una crida a culminar el camí de la República
  10. La crisi de TV3, símptoma duna desconnexió creixent dels mitjans públics catalans
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid