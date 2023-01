"Un homenatge a la militància" a Blanca Serra i Puig el 28 de gener

Blanca Serra, lingüista, docent jubiliada i històrica militant independentista, serà homenatjada dissabte 28.

Filla de l'arqueòleg i historiador Josep de Calassanç Serra i Ràfols i germana de la historiadora Eva Serra i del lluitador independentista Josep de Calassanç Serra, pertany a una família de resistents de llarga trajectòria. Dos dels seus germans, amb qui va militar incansablement, van deixar-nos fa pocs anys.

A l'acte, organitzat per la CUP de les Corts, hi intervindran Julià de Jòdar, Gabriela Serra, August Gil Matamala, David Fernàndez, Eulàlia Reguant, Maria Sirvent, Roser Valverde i Basha Changue.

Blanca Serra ha estat una estreta col·laboradora de Llibertat.cat des fa molts anys, on escriu mensualment articles d'opinió sobre l'actualitat del moviment i del país.

“Quan passava per davant de Via Laietana creuava de cantó.” Blanca Serra, va ser torturada a la comissaria de Via Laietana #FAQSobradorTV3 ▶ https://t.co/kqUHY4tbb2 pic.twitter.com/W8AmJYVRmP