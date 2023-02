Plataforma per la Llengua

Vilaweb, Blanca Serra i Cabrafotuda guardonats a la 10a edició dels Premis Martí Gasull i Roig

VilaWeb ha rebut aquest dilluns al vespre el 10è Premi Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què ha participat més gent que mai: 8.271 persones. Assumpció Maresma i Vicent Partal, editora i director de VilaWeb, han estat els encarregats de recollir el guardó de la mà del president de l'entitat, Òscar Escuder. Partal ha defensat que "el mercat en català existeix" i que "cal situar la llengua al seu lloc, tenint en compte que és la llengua comuna d'un país on es parlen més de 200 llengües". El director ha reivindicat els 27 anys de la capçalera i ha promès que "hi ha VilaWeb per molts anys".

El més antic dels diaris digitals que continuen funcionant a Europa ha rebut el guardó en una gala que ha tingut lloc, per primera vegada, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb motiu del desè aniversari dels premis. La gala també ha servit per lliurar el Premi Especial del Jurat a l'activista i filòloga Blanca Serra i el nou Premi a la Innovació al creador de continguts Cabrafotuda.

Blanca Serra ha rebut el premi de la mà de la vicepresidenta de l'ONG del català, Mireia Plana i ha recordat que "no som una nació bilingüe, sinó bilingüitzada", i que la "bilingüització de la nació, ara i en el passat, no ha estat voluntària ni pacífica". Però Serra no ha volgut "fer cap lament ni posar-se les xurriaques", i ha defensat que "cal augmentar la nostra autoestima i subratllar les nostres fortaleses". En aquest sentit, Serra ha parlat de la importància del moviment associatiu i del nostre paper com a parlants: "mantenir-nos en català i no canviar de llengua és molt barat. Dona més satisfaccions que rebutjos, i la majoria de gent ens entén".

Pel que fa a Cabrafotuda, nom artístic de Fran Tudela, ha rebut el premi de la mà de Susana Pérez, membre de l'executiva de l'entitat. En la seva intervenció, Tudela ha fet una crida a crear en català: "Ens hem cregut el conte que en català no s'arribava enlloc i no és veritat", ha denunciat. "Jo rebo diàriament missatges de gent de l'Equador o de Mèxic que diuen que volen aprendre català arran dels meus vídeos", ha exemplificat. El creador de continguts també ha volgut fer referència a la situació de la llengua al País Valencià: "hem de recordar que dels 10 milions de catalanoparlants, molts són del sud. Al sud la lluita continua i el pitjor català és el que no es parla".

Tant VilaWeb com Blanca Serra i Cabrafotuda han estat recompensats amb un guardó creat per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, de renom internacional. VilaWeb, a més, també s'ha endut un premi en metàl·lic de 3.000 € i Cabrafotuda, un altre premi de 2.000 €. Els dos altres finalistes, la xarxa d'escoles associatives La Bressola i FilminCAT, també han assistit a la gala i han rebut una versió en petit del guardó fet per Capdevila com a agraïment per la seva participació i per la feina a favor del català.

Sebastià Haydn, president de la Bressola, ha explicat que amb l'escola "s'ha creat un espai en català a la Catalunya Nord". "Formem catalanoparlants", ha assegurat, "però hi ha una mancança d'espais socials per fer servir la llengua i aquest és el nostre drama d'avui", ha denunciat. I quina és la clau per fer que els alumnes parlin en català entre ells? "Hi ha un ingredient important: que ens ho creiem", ha explicat. D'altra banda, Juan Carlos Tous, fundador i conseller delegat de FilminCAT, ha defensat que el que volen és "apropar les obres a l'espectador oferint els subtítols o el doblatge en la llengua en què vulguin gaudir-les". "Des del primer dia vam dir que el català seria una llengua més de la nostra oferta", ha explicat Tous", i el que caldria ara és "tenir una eina comuna perquè qui tingués uns subtítols els posés en disposició de tothom".

La gala s'ha pogut seguir en directe al canal de YouTube de Plataforma per la Llengua i, en diferit, a les 22.40 h al Canal 33. El lliurament s'ha estructurat a partir de deu esquetxos que han repassat la història dels guardons a través de deu lluites de l'entitat, entre les quals la lluita per l'etiquetatge en català, la defensa de la llengua a l'escola o la reivindicació de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per recordar el desè aniversari dels premis, les corals Sinera, Cantiga, La Fuga i la de l'Orfeó Gracienc han cantat la mateixa cançó que van cantar en la primera edició dels guardons: la cançó occitana Se canta.

L'acte de lliurament dels premis també ha volgut mirar al futur i ha posat el focus en el món digital i les xarxes socials, amb la presència dels creadors Laura Grau, Apitxat, Albert Roig, Antoni Guiscafè i Ferranxidk i l'actuació del músic Julen, molt popular a Internet. La gala ha estat presentada pel comunicador Òscar Dalmau i ha comptat amb un repartiment d'actors integrat per Martí Atance Boneta, Dèlia Brufau i Marc Molins.

VilaWeb, 10è Premi Martí Gasull i Roig

El protagonista de la nit ha estat el diari digital VilaWeb. Fundat el 1995 pels periodistes Vicent Partal i Assumpció Maresma, es tracta del primer diari digital en llengua catalana i ja és el degà dels diaris electrònics d'Europa que continuen en funcionament. Exemple de rigor i compromís amb la professió periodística, el mitjà té una sensibilitat especial per aquelles qüestions relacionades amb l'ús social del català i té els territoris de parla catalana com a marc de referència. Amb el 10è Premi Martí Gasull i Roig, VilaWeb rep el màxim reconeixement de Plataforma per la Llengua a la defensa de la llengua. Fins ara han estat mereixedors del guardó l'Assemblea de Docents de les Illes Balears, Escola Valenciana, els supermercats Bonpreu - Esclat, la Comunitat Sikh de Catalunya, Catalunya Ràdio, Som Energia, la Llibreria de Perpinyà, la revista Sàpiens i Ràdio Arrels.

Blanca Serra, setè Premi Especial del Jurat

Els altres dos grans protagonistes de la nit han estat l'activista i filòloga Blanca Serra, i el creador de continguts Cabrafotuda. A través del Premi Especial del Jurat, l'ONG del català ha decidit reivindicar la trajectòria de Serra, que des dels anys 60 ha lluitat per la llengua catalana des de múltiples entitats. Per la seva lluita política, l'activista ha estat detinguda quatre vegades, s'ha hagut de refugiar a la Catalunya del Nord i ha estat empresonada a l'antiga presó de dones de la Trinitat. Per a l'ONG del català, és important reivindicar la tasca dels qui ens han precedit i, especialment, dels qui ho han fet de manera més combativa, com Serra, tenint en compte que de vegades ha semblat que la legitimitat per defensar la llengua depenia del grau en què s'acceptava la imposició del castellà.

Nascuda a Barcelona el 1943, Serra va ser una de les fundadores de l'Assemblea de Catalunya i ha estat una veu activa de l'associacionisme més reivindicatiu: va participar en el Congrés de Cultura Catalana, així com en la Plataforma pel Dret a Decidir, les consultes populars sobre la independència o el primer secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana. Llicenciada en filologia clàssica i catedràtica d'institut durant molts anys, l'activisme principal de Serra ha estat el lingüístic: ha treballat pel català en tots els àmbits en què s'ha implicat, i ha format part de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l'Associació Llengua Nacional o el grup Koiné. Pel que fa a la seva lluita política i sindical, Serra ha passat pel Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), el PSAN-Provisional o la CUP, i ha estat membre de la Intersindical-CSC.

Amb el Premi Especial del Jurat, Blanca Serra se suma a una llista de guardonats integrada fins ara pel pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, i l'escriptor Josep Vallverdú.

Cabrafotuda, primer Premi a la Innovació de la història dels Martí Gasull

Pel que fa a Cabrafotuda, l'entitat ha volgut reconèixer-lo per haver demostrat als joves que es pot triomfar a Internet fent contingut en català. Amb més de 200.000 seguidors a TikTok, és un molt bon exemple de les potencialitats de la nostra llengua per als creadors de contingut, i premiar-lo contribueix a promoure'l com a referent comunicatiu d'èxit en català, amb l'objectiu final de confegir un aparador digital en la nostra llengua.

Nascut a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa, ara fa 26 anys, Cabrafotuda es diu en realitat Fran Tudela i Lloret, i s'ha fet famós a les xarxes socials, especialment a TikTok i Instagram, arran dels seus vídeos d'humor en català imitant professores i mares, o amb receptes de cuina gravades amb la seva àvia. Una de les característiques que l'han fet tan popular entre el jovent valencià és la seva espontaneïtat i també la seva desimboltura a l'hora de defensar els drets lingüístics dels catalanoparlants, la lluita LGTBI o l'antiracisme. Cabrafotuda parla, als seus vídeos, de videojocs, sèries, xarxes socials o reptes virals, i col·labora en diversos mitjans de comunicació. Amb Plataforma per la Llengua ha impartit tallers de TikTok en valencià als instituts, ha col·laborat en la I Trobada de tiktokers en valencià i ha participat en un vídeo per sensibilitzar els universitaris de la importància de defensar els seus drets lingüístics.

El nou Premi a la Innovació ha comptat amb un jurat propi que ha estat format per la cap del departament de continguts infantils de TV3, Laia Servera; la presentadora del programa «Popap» de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès; la professora i cantant del grup Pupil·les Natàlia Pons; la presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Julia Rosanna Sánchez-Valverde, i tres membres de l'executiva de Plataforma per la Llengua: la creadora de continguts Susana Pérez, l'enginyer Roger Baldomà, i el cirurgià i president de l'entitat, Òscar Escuder.

Els Premis Martí Gasull i Roig

Els Premis Martí Gasull i Roig són una iniciativa de Plataforma per la Llengua per reconèixer la trajectòria i les accions de persones i d'entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic o en l'àmbit internacional. Els guardons neixen el 2013 per homenatjar la figura de Martí Gasull i Roig, un dels fundadors de l'entitat i un gran defensor de la llengua catalana, que va morir en una allau a l'Himàlaia el setembre del 2012. A títol pòstum, l'activista va rebre aquell mateix any la Creu de Sant Jordi que lliura la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Durant els gairebé dinou anys que va estar vinculat a Plataforma per la Llengua, va ser l'ànima ideològica i de dinamització de l'entitat, i una de les seves cares més visibles. En aquell període, l'ONG del català es va professionalitzar, va reinventar el seu discurs i va fer un salt endavant tant en projecció com en nombre de socis.

En aquesta desena edició dels Premis Martí Gasull i Roig, han format part del jurat la directora general de La Bressola, Eva Bertrana; l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; l'exconsellera de Cultura de les Illes Balears Fanny Tur; el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo; la mestra de música i directora de corals Anna Chaler; l'activista cultural alguerès Mauro Mulas; el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la mare de Martí Gasull, Pilar Roig.