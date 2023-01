Premis Gasull

Blanca Serra rebrà el Premi Especial del Jurat a la desena edició dels Premis Martí Gasull i Roig

El jurat de la desena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ha decidit lliurar el Premi Especial del Jurat a la filòloga i activista Blanca Serra. El guardó honorífic, que s'atorga per setena vegada, vol reconèixer la trajectòria de Serra en la defensa del català des dels anys 60, una tasca que sempre ha dut a terme amb la mirada fixada en el conjunt dels territoris del domini lingüístic.



Nascuda a Barcelona el 1943, Serra va ser una de les fundadores de l'Assemblea de Catalunya i ha estat una veu activa de l'associacionisme més reivindicatiu: va participar en el Congrés de Cultura Catalana, així com a la Plataforma pel Dret a Decidir, les consultes populars sobre la independència o el primer secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana.



Llicenciada en filologia clàssica i catedràtica d'institut durant molts anys, l'activisme principal de Serra ha estat el lingüístic: ha treballat pel català en tots els àmbits en què s'ha implicat i ha format part de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l'Associació Llengua Nacional o el grup Koiné.



Pel que fa a la seva lluita política i sindical, Serra ha passat pel Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), el PSAN-Provisional Independentistes dels Països Catalans (IPC) o la CUP, i ha estat membre de la Intersindical - CSC. Per defensar les seves idees, ha estat detinguda quatre vegades, s'ha hagut de refugiar a la Catalunya Nord i ha estat empresonada a l'antiga presó de dones de la Trinitat.

Amb el Premi Especial del Jurat d'enguany, Blanca Serra es converteix en la setena persona a rebre aquest guardó. En les edicions anteriors, el premi ha reconegut la feina dels lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, l'escriptor Josep Vallverdú i el pedagog Joaquim Arenas.



En aquesta edició, el jurat dels premis ha estat format per la directora general de la Bressola, Eva Bertrana; l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell; l'exconsellera de Cultura de les Illes Balears Fanny Tur; el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo; la mestra de música i directora de corals Anna Chaler; l'activista cultural alguerès Mauro Mulas; el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i la mare de Martí Gasull, Pilar Roig.



La gala de lliurament dels premis, el 20 de febrer al Palau de la Música Catalana i en directe al canal de YouTube



La gala de lliurament dels premis serà el dilluns 20 de febrer al Palau de la Música de Barcelona, amb motiu de la desena edició dels guardons, i serà retransmesa al canal de YouTube de l'entitat. Els tres finalistes del Premi Martí Gasull i Roig són FilminCAT, La Bressola i VilaWeb, i el guanyador serà triat per votació popular. El públic pot votar fins al 5 de febrer a través de la web www.premismartigasull.cat/.



A més, en aquesta edició, per primera vegada també es lliurarà un tercer premi, que se sumarà al Premi Especial del Jurat i al Premi Martí Gasull i Roig. Serà el Premi a la Innovació, un guardó dotat amb 3.000 euros que vol reconèixer projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual. En aquest cas, el premi disposa d'un jurat propi que integren Laia Servera, Mariola Dinarès, Natàlia Pons, Julia Rosanna Sánchez-Valverde i tres membres de l'executiva de Plataforma per la Llengua: Susana Pérez, Roger Baldomà i Òscar Escuder, president de l'entitat.