L'independentisme combatiu ret homenatge Blanca Serra, Pep Musté i Teresa Putellas

Un petit homenatge a una gran dona amb una llarga trajectòria militant. Un homenatge a la militància el d'avui a la companya @blancaserrapuig . Un plaer haver compartit un petitíssim tros d'aquesta immensa trajectòria amb la creació de la @CUPLesCorts . Gràcies per tant i per tot pic.twitter.com/gVH91QTww2

Trobada emotiva avui a Vic, on companyes d'arreu de Catalunya i de l'entorn de l'Esquerra Independentista han vingut a retre homenatge a Teresa Putellas i Pep Musté, que va ser detingut l'estiu del 1992 acusat de dirigir Terra Lliure en la ràtzia coneguda com a operació Garzón pic.twitter.com/hVa44dHmeG

Homenatge a Pep i Teresa: No podem oblidar d'on venim ni qui som, i l'independentisme d'esquerres i la CUP som hereus de la lluita sense fissures de gent com en Pep Musté i la Teresa Putellas, militants històrics que ho han donat tot per la gent i el país. Us estimem! ✊ pic.twitter.com/ldkzqX5a5Y