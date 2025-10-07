Llibertat.cat
Finalitza la segona fase del projecte de recuperació de les varietats hortícoles tradicionals al Camp, amb Eixarcolant i el GEPEC-EdC

El passat 30 de setembre va finalitzar la segona fase del projecte de recuperació de les varietats hortícoles tradicionals del Camp de Tarragona, que ha permès la incorporació de nous horts col·laboradors i noves varietats al banc de llavors. Es tracta d’un projecte impulsat per Eixarcolant i el GEPEC-EdC (Ecologistes del sud de Catalunya), amb el suport de la Diputació de Tarragona.

07/10/2025 Territori

En aquesta segona fase, el projecte s’ha centrat en la zona de les Muntanyes de Prades i la Serra de Llaberia, on ja s’han aconseguit entrevistar 22 informants clau i obtenir 66 mostres de llavors de varietats hortícoles tradicionals. A més, s’han realitzat diferents activitats divulgatives i sessions de formació per a voluntaris locals que han esdevingut Horts Col·laboradors per a multiplicar i renovar les entrades més rellevants del banc de llavors del Camp de Tarragona. 

La segona fase ha estat possible gràcies a les Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2024 de la Diputació de Tarragona, que ha finançat l’actuació “Recerca i valorització del patrimoni etnobotànic 2 a la zona interior del Camp de Tarragona”. L’actuació ha estat dotada de 20.710,82 euros per al període 1 de gener de 2024 - 30 de setembre de 2025, sota la línia de finançament 1 (execució de projectes.

