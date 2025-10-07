Finalitza la segona fase del projecte de recuperació de les varietats hortícoles tradicionals al Camp, amb Eixarcolant i el GEPEC-EdC

En aquesta segona fase, el projecte s’ha centrat en la zona de les Muntanyes de Prades i la Serra de Llaberia, on ja s’han aconseguit entrevistar 22 informants clau i obtenir 66 mostres de llavors de varietats hortícoles tradicionals. A més, s’han realitzat diferents activitats divulgatives i sessions de formació per a voluntaris locals que han esdevingut Horts Col·laboradors per a multiplicar i renovar les entrades més rellevants del banc de llavors del Camp de Tarragona.
La segona fase ha estat possible gràcies a les Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2024 de la Diputació de Tarragona, que ha finançat l’actuació “Recerca i valorització del patrimoni etnobotànic 2 a la zona interior del Camp de Tarragona”. L’actuació ha estat dotada de 20.710,82 euros per al període 1 de gener de 2024 - 30 de setembre de 2025, sota la línia de finançament 1 (execució de projectes.