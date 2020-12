Consum alternatiu

El Col·lectiu Eixarcolant organitza dos debats per reflexionar entorn les possibilitats de viure sosteniblement i la importància del territori.

Conceptes com sostenibilitat, sobirania alimentària, i territori estan cada cop més presents en el dia a dia, i s’espera que siguin elements clau a l’hora de definir les polítiques de recuperació post Covid-19. És en aquest context que des del Col·lectiu Eixarcolant, i per tercer any consecutiu, es desenvolupa el projecte del Calendari del Bon Consumidor, com a eina per generar consciència i també debat entorn la sostenibilitat i el consum.

Enguany per primer cop s’han organitzat diferents activitats a redós del projecte del Calendari, que s’iniciaran els dies 13 i 20 de desembre en forma de debat - col·loqui, i que tindran continuitat al llarg del 2021 en un format de caire familiar que es presentarà passat festes.

Concretament, el diumenge dia 13 tindrà lloc el debat titulat “La importància del territori”, amb la participació de Carles Mencos (Coordinador territorial d’Unió de Pagesos a la Catalunya Central. Responsable de projectes de comerç de proximitat, seguretat alimentària, i agricultura i ramaderia ecològica), Isabel Salamaña (Dra. en Geografia i professora de la Universitat de Girona, amb una llarga trajectòria investigadora en agricultura i desenvolupament rural, i en planificació i ordenació del territori) i Pep Nogué (Cuiner i gastrònom. Presentador del programa radiofònic “La Fonda de Catalunya Ràdio”, i director de programes gastronòmics del CIB. El seu lema “sense pagesia no hi ha cuina”)

A seu torn, el diumenge dia 20 tindrà lloc el debat titulat “Viure sosteniblement és possible?”, amb la participació d’Amanda Bataller (Artista i cuinera, centrada en la divulgació de la cuina conscient i sostenible, amb un enfoc vegetarià i de reaprofitament), Gustavo Duch (veterinari, escriptor i activista per la sobirania alimentària. Coordinador de la revista 'Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas'), i Sergi Saladié (Dr. en Geografia, professor associat al Departament de Geografia de la URV. Investigador i consultor en paisatge, energia i planejament territorial)

Ambdós debats seran presentats i conduïts per Marc Talavera, President del Col·lectiu Eixarcolant, Dr. en Biologia per la UB, especialitzat en entobotànica, agroecologia i dinamització territorial; i es podran seguir a través del canal de Youtube del Col·lectiu Eixarcolant.