Intercanvi de Llavors

Èxit de participació a la trobada d'intercanvi de llavors de Lleida organitzada pel node d’Eixarcolant Ponent.

El diumenge passat va celebrar-se la primera trobada d'intercanvi de llavors del Node Eixarcolant Ponent a Lleida. Aquella tarda, desenes de persones vingudes de diversos indrets del territori van desplaçar-se al local de la Xarxa de Suport Mutu de Lleida per compartir centenars de llavors d’espècies silvestres, varietats agrícoles tradicionals i de plantes medicinals i ornamentals. A més a més, a la trobada s’hi van compartir coneixements relacionats amb les feines d'hort, amb la sembra de llavors i amb l’alimentació, que van servir per teixir nous vincles entre els assistents.

L'intercanvi estava basat en la idea d’ “agafar del munt" del naturalista Piotr Kropotkin, essència del projecte de la Xarxa de Suport Mutu. Es tracta d'una iniciativa de cooperació on tothom porta el que vol o pot compartir (que pot ser res, poc, o molt, sempre depenent de la situació personal de cadascú) i es deixa tot en una taula comuna ("el munt"). Aleshores cadascú agafa el que vol o necessita, com si d'una gran família es tractés. Així tothom pot tenir, com en aquest cas, llavors i ajudar-se tot creant comunitat. D'això es tracta el suport mutu!

Moltes persones van anar-hi amb petits cofres portats de casa, amb cistells i fins i tot amb caixes plenes de llavors per compartir amb tothom qui en volia. També van apropar-se a la trobada persones que encara no tenien llavors, ja sigui perquè no n ’han cultivat mai o perquè no n'han guardat. Al final de l’activitat tothom va poder marxar cap a casa amb una gran selecció de llavors per poder sembrar i fer planter per l'hort de primavera i estiu.

Alguns exemples de llavors que es van intercanviar són les de rosella, les de julivert, de diferents tipus de tomàquets, de mongeta de Santa Pau o les de carbassa del violí entre d’altres Tal va ser l'èxit que va formar-se una petita cua a l’hora d’accedir al local i en menys d'una hora es van repartir més de 200 sobres amb llavors. Els organitzadors fins i tot van haver d'improvisar sobres fets amb papers un cop exhaurits els sobres oficials de l’acte per poder repartir totes les llavors.

Amanda Bataller, coordinadora del Node Ponent afirma que “Gràcies a la magnífica participació, i atenent als suggeriments de persones que no hi han pogut participar, la trobada d’intercanvi de llavors es repetirà a la ciutat de Lleida i la iniciativa s'exportarà a altres indrets del territori català mitjançant la xarxa de 19 nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant ”.