LOCB obre a Can Alcover una exposició sobre Josep M. Llompart, veu de la resistència cultural

L’Obra Cultural Balear (OCB) inaugurarà aquest dijous, 25 de setembre, a les 19 h, l’exposició «Jo dic que aquesta terra esdevindrà un incendi». Josep M. Llompart: paraules de resistència, dedicada al centenari del naixement de l’escriptor i activista cultural. La mostra es podrà visitar a Can Alcover fins al 30 de novembre, en horari d’11 a 21 h.
L’exposició recorre la trajectòria vital i literària de Josep Maria Llompart (Palma, 1925 – 1993), una de les figures més destacades de la segona meitat del segle XX. Poeta, prosista, traductor, crític i professor, Llompart va posar la seva obra al servei de la força redemptora de la paraula. Primer va cultivar un realisme compromès, que volia despertar consciències en temps d’opressió, i més endavant va obrir-se a universos més íntims i espirituals.
Més enllà de la seva producció literària, Llompart va ser un incansable dinamitzador cultural. Va divulgar els clàssics i va apadrinar noves generacions creatives, sempre amb entusiasme i generositat. La seva implicació es reflecteix en les múltiples iniciatives que va fundar o impulsar, així com en els càrrecs que va ocupar: president de l’OCB (1978–1986), de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (1983–1987) i de la Federació Llull d’Entitats Culturals dels Països Catalans (1990). També va ser membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Al llarg de la seva vida va rebre els principals reconeixements de les lletres catalanes, com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1982), la Creu de Sant Jordi o diversos Premis de la Crítica Serra d’Or. Entre les seves obres més destacades hi ha Retòrica i poètica (1982), l’Obra poètica (1983), així com els poemaris Jerusalem (1990) i Spiritual (1992).
Amb aquesta exposició, l’OCB vol reivindicar el llegat d’un home que va ser alhora escriptor, intel·lectual i activista cultural i polític, i que va contribuir decisivament a situar Mallorca i els Països Catalans dins el mapa de la literatura europea contemporània.