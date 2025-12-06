LANC planta cara al 6-D amb la jura de les constitucions catalanes

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest 6 de desembre un acte simbòlic de jura de les constitucions catalanes vigents fins al 1714, en oposició a la commemoració de la Constitució espanyola del 1978. L’entitat ha reivindicat com a legítimes les constitucions promulgades entre els segles XIII i XVIII —especialment les de 1585, 1702 i 1706— i ha presentat l’acte com una reafirmació de la tradició jurídica pròpia del país.
La marxa ha començat al matí a la plaça Pau Vila de Barcelona, al peu del monument al general Moragues, on han recordat que el seu cap hi fou exposat durant dotze anys per ordre de les tropes borbòniques. Des d’allà, els assistents han baixat pel pla de Palau, on diversos participants han cremat banderes espanyoles i ensenyes amb la creu de Borgonya per denunciar, segons l’ANC, la persistència de l’opressió i la colonització política exercida des del 1714. L’acte ha culminat al fossar de les Moreres, indret memorial dels defensors de Barcelona a la guerra de Successió, on s’ha llegit el manifest i s’ha procedit a la jura col·lectiva.
El secretari de l’ANC, Jordi Altarriba, ha estat l’encarregat de llegir un discurs que repassa la tradició constitucional catalana i la seva excepcionalitat històrica. Ha recordat que la primera constitució catalana es remunta a la Cort General de 1283, on el rei Pere el Gran quedava obligat per llei a sotmetre’s a un marc jurídic pactat amb els Tres Braços. “Som davant un precedent europeu del parlamentarisme modern”, ha subratllat, tot evocant les compilacions de 1413, 1493 i, finalment, de 1585, ampliades amb les lleis promulgades a les corts del 1702 i 1706 en plena guerra de Successió.
Altarriba ha denunciat que els decrets de Nova Planta significaren “una abolició de fet que no de dret” de les llibertats catalanes, substituïdes pel poder absolut del monarca borbònic. I ha traçat un paral·lelisme amb l’actualitat: “La Constitució del 1978 legitima l’espoli fiscal, imposa la supremacia legal del castellà i afavoreix els privilegis econòmics de les grans empreses de l’IBEX-35. És l’hereva del mateix afany uniformitzador de fa 309 anys”.
En el manifest, l’ANC ha remarcat que el catalanisme ha mantingut el pols “durant dictadures, repressió i adversitats”: des de l’Onze de Setembre de 1714 fins al Primer d’Octubre del 2017, passant per les grans mobilitzacions del 2010, les protestes post-sentència del Suprem i les mobilitzacions per la llengua. “Avui, 6 de desembre, no tenim res a celebrar”, ha expressat l’entitat. “Ells commemoren la seva Constitució; nosaltres, la nostra tradició jurídica de més de 700 anys”.
Els participants han rebut un document acreditatiu de la jura i del compromís amb les constitucions històriques del país. L’acte ha conclòs amb un clam final: “Per la justícia, pel país i pel futur de la nostra gent, visca Catalunya”.
