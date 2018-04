Poesia

Un cicle per difondre la poesia de Josep Maria Llompart

Aquest dissabte, 21 d’abril, la Fundació Mallorca Literària del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell organitza la ruta literària “Josep M. Llompart, mai no et deturis”, una activitat que està emmarcada en el programa de Sant Jordi. Es tracta d’un recorregut guiat pels indrets viscuts i determinants en la vida i obra del poeta, assagista i activista cultural Josep Maria Llompart. La ruta serà guiada per les especialistes Pilar Arnau i Carlota Oliva, i constitueix la primera d’una sèrie d’activitats amb les quals l’entitat vol sumar-se al tribut d'un dels autors més determinants en la creació d’un marc poètic i literari en la Mallorca del segle XX.

El programa d'activitats, d'abril a juliol, s'emmarca dins de les iniciatives de l'Any Llompart, creat pel Consell de Mallorca en coincidir amb el 25è aniversari de la mort de l‟autor. A més d'aquesta, hi ha previstes altres rutes, recitals i actes per donar a conèixer l'obra poètica de l'autor, com és l'espectacle “Josep M. Llompart: el llumeneret blau”, que s'inclourà dins del cicle d'activitats d'estiu de l'entitat, “La lluna en vers”.

A més d'aquestes activitats, la Fundació té previst continuar amb la commemoració en els mesos de tardor amb un seguit de sessions divulgatives d'un altre vessant de Llompart, el relatiu a la seva tasca central com a estudiós i divulgador de la literatura catalana feta a Mallorca, a través de conferències formatives que incidiran en els principals capítols d'assaigs com “La literatura mpderna a les Balears” (1964) o “Els nostres escriptors” (1996).

Més enllà d'aquestes activitats puntuals, l'autor és ben present en les diverses accions divulgatives de l'entitat com és la campanya especial de promoció de clàssics de #SantJordi 2018 i la col·lecció de copes amb versos que llança cada any el Centre Blai Bonet, i que enguany inclouen en la selecció uns versos del poeta Llompart.

A continuació detallam les activitats en tribut a Josep Maria Llompart previstes per la Fundació Mallorca Literària en els propers mesos (d'abril a juliol):

JOSEP MARIA LLOMPART: MAI NO ET DETURIS

Dissabte 21 d'abril, de 10.30 a 13h

Recorregut urbà pel indrets llompartians de Palma.

Guiat per Pilar Arnau i Carlota Oliva.

Punt d'inici: Plaça de la Porta del Camp.

Activitat gratuïta, prèvia inscripció (places limitades) a info@mallorcaliteraria.cat

OCELLADA: VOLAM AMB LLOMPART

Dimecres 23 de maig, a les 20h

Recital a càrrec de Glòria Julià i Vïctor Leiva (Vers Endins)

Coincidint amb el dia de naixement de l'autor

A la placeta d‟Encarna Vioas (Pere Garau), Palma

JOSEP MARIA LLOMPART: EL POETA DE MONDRAGÓ

Dissabte 26 de maig, de 10.30 a 13h

Recorregut paisatgístic dins del Parc Natural de Mondragó

Guiat per Pilar Arnau i Pau Vadell.

Activitat gratuïta, prèvia inscripció (places limitades) a info@mallorcaliteraria.cat

OCELLADA: VOLAM AMB LLOMPART

Diumenge 10 de juny, a les 20h

Recital a càrrec de Glòria Julià i Vïctor Leiva (Vers Endins) en homenatge conjunt a dos amics escriptors: Llompart (25è aniversari de la mort) i Bernat Vidal i Tomàs (100 anys del naixement)

Placeta davant l'Apotecaria Vidal, Santanyí

LLOMPART, EL LLUMENERET BLAU

Diumenge 15 de juliol, a les 20.30h

Recital de música, paraula i dansa. Un espectacle de Biel Oliver "Torres‟

Amb Tomeu Gomila (dansa), Francesca Vadell (veu) i Maria Rosselló (soprano).

Jardí de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

En el marc del cicle LA LLUNA EN VERS 2018