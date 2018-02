Lletres

MÉS demana a Ciudadanos que doni suport a l'any Llompart

MÉS ha enviat una carta a Ciudadanos, demanant-li que rectifiqui el seu vot al ple d'ahir, contrari a l'adhesió a l'any Llompart, i que deixí de fer política amb la cultura de les illes.

Al ple d'ahir, MÉS va presentar -juntament amb Podem i Psib- una moció per celebrar l'any Josep Maria LLompart a la institució insular. El PP i el PI votaren a favor, i tan solsCiudadanos va votar en contra. "Aquesta posició de solitud és molt greu, s'han creuat línies vermelles per fer política", ha afirmat la portaveu de MÉS, Mercè Bujosa.



La moció d'adhesió a l'any LLompart va ser recolzada per tots els grups, i tan sols Ciudadanos va votar en contra. Per això, MÉS ha enviat una carta a Ciudadanos, demanant-li que rectifiqui en el seu vot al ple d'ahir, contrari a l'adhesió a l'any Llompart, i que deixi de fer política amb la cultura de les illes.



Les declaracions de la seva Portaveu en el Plenari, Catalina Serra, menyspreant la figura de Llompart titllant-lo de "catalanista que volia convertir Balears en Catalunya" o declarant que la moció perseguia "enaltir l'independentisme catalanista" no només estan fora de lloc sinó que demostren un profund desconeixement de l'obra i de la figura de Josep Maria Llompart, per això el document enviar per MÉS al grup polític de Ciudadanos demana que "tot plegat fa encara més incomprensible l'actitud del seu grup evitant votar a favor de declarar l'Any Josep Maria Llompart i impedint una declaració institucional en aquest sentit recolzada per tots els partits amb representació en el Consell de Mallorca", que és el que es mereix una figura com Josep Maria LLompart.