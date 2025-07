Prendre consciència

Pedalar pels paisatges i les lluites de Catalunya

Un any més —i ja en van 14 des del 2011— arriba l’Ecomarxa d’estiu: una aventura ciclista organitzada per Ecologistes en Acció que combina natura, resistència ecologista i comunitat. Del 19 de juliol al 2 d’agost, recorrerem en bicicleta una ruta circular des de Barcelona fins a Girona, tornant per la vall del Llobregat, per descobrir els tresors i els conflictes socioambientals del territori.

Què explorarem?

Espais naturals únics: des dels paisatges del Baix Montseny fins als boscos de ribera del riu Ter, passant pels paisatges volcànics de la Garrotxa, i seguint el curs del Llobregat des del seu naixement als Pirineus fins a la seva desembocadura.

Col·lectius inspiradors: compartirem temps amb plataformes que planten cara a l’especulació al litoral i als Pirineus, cooperatives agroecològiques i projectes que resisteixen a macroinfraestructures com l’ampliació de l’aeroport del Prat.

Més que una ruta: una comunitat sobre rodes

Amb el lema “Gotes d’esperança, onades de canvi”, l’Ecomarxa és un viatge sostenible, festiu i reivindicatiu. Inclou:

Bicifestes pels carrers ocupats habitualment pels cotxes.

Accions directes en zones amenaçades.

Xerrades amb activistes locals i banys en llacs i platges.

Nits amb música i activitats espontànies sota els estels.

Una experiència transformadora.

Si busques connectar amb un grup autogestionat, divers i compromès, aprendre de qui defensa el territori i viure una aventura col·lectiva inoblidable… Aquesta és la teva Ecomarxa!

Places limitades! Les inscripcions s’esgoten ràpidament. Apunta-t’hi ja.

Més info i consultes: ecomarcha@ecologistasenaccion.org.

Mapa interactiu amb el recorregut previst