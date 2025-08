L’Ecomarxa fa aturada davant la muntanya de Sallent i en denuncia els impactes ambientals i sobre els drets humans

Aquest dijous, 31 de juliol, l’Ecomarxa organitzada per Ecologistes en Acció ha desplegat unes pancartes davant la muntanya de residus salins de més de 40 milions de tones a Sallent, com a mostra de solidaritat amb els col·lectius ecologistes i de defensa dels drets humans de la zona.

El dia anterior les persones participants de l’Ecomarxa en bicicleta van iniciar el seu descens resseguint el riu Llobregat des de Guardiola de Berguedà, fent parada a Puig-Reig per visitar la colònia Vidal i el projecte d’habitatge cooperatiu que s’hi desenvolupa, Vidalia. En aquest punt es van trobar amb representants de la Taula del Llobregat, la Plataforma Prou Sal i la Campanya Boicot ICL, que els van explicar les problemàtiques ambientals de la zona.

Com van explicar membres de Prou Sal, l’explotació de les mines de potassa de Sallent i Súria suposa una de les agressions més greus al territori degut a la salinització causada (de cada tres tones de material que s’extreu de les mines, una és de potassa i les altres dues són de residus que s’han anat acumulant sobre el terra sense cap protecció, i han afectat els rius i els aqüífers i salinitzat moltes terresde conreu i abastaments d’aigua de la zona (fonts, rieres, pous). Es tracta d’una mostra clara d’extractivisme capitalista: endur-se els recursos i deixar comunitats i territoris més pobres que abans: l’aigua contaminada i robada de la vida de qui la necessita, des de la pagesia, fins a milions d’espècies, incloses les persones, que es queden sense aigua de boca.

Vulneració de drets humans

Com van explicar representants de la campanya Boicot ICL, l’empresa que explota les mines des del 1998 és la multinacional israeliana ICL (Israel Chemicals Ltd.), que obertament dona suport a l’exèrcit d’Israel i que comercialitza els seus productes amb empreses situades a colònies de Cisjordània declarades il·legals per les Nacions Unides. A més, una filial d’ICL als Estats Units ha distribuït fòsfor blanc a l’exèrcit nord-americà amb el qual es fabriquen bombes com les que Israel ha llençat sobre la població de Gaza i que estan prohibides per la legislació internacional.

Tant Boicot ICL com Prou Sal, també van posar de manifest que aquesta multinacional fa servir subcontractes per explotar les mines del Bages i d’aquesta manera eludeixen responsabilitats davant accidents laborals i paguen sous més baixos als treballadors.

Solidaritat amb Palestina i amb les lluites locals

Les persones participants de l’Ecomarxa i Ecologistes en Acció agraeixen i donen suport a la feina que fan els col·lectius convidats, i es posicionen obertament contra el genocidi del poble palestí.

En el seu recorregut coneixent de primera mà les principals problemàtiques que afecten el territori, al primer tram del Llobregat, el dimarts 29 es van trobar amb el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, que va parlar sobre el projecte de central hidroelèctrica reversible que es pretén fer al Pla de Clarà i contra el qual s’ha presentant una moció amb el Consell Comarcal.

L’Ecomarxa finalitzarà la seva etapa d’avui a Olesa de Montserrat, on es trobarà amb membres dels col·lectius Martorell Viu i ‘l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

El proper dissabte 2 d’agost conclourà al Delta del Llobregat aquesta ruta ciclista lúdico-reivindicativa de 600 quilòmetres per terres catalanes on participen 150 ciclistes.