Còrsega

Gairebé dues mil persones s'han aplegat a l'aeroport d'Ajaccio per retre homenatge Yvan Colonna

El cos de l'independentista cors assassinat a la presó d'Arles, Yvan Colonn ha arribat aquesta nit a Ajaccio i ha estat rebut per una multitut de persones, abans del funeral, divendres a Cargèse. Colona va morir dilluns passat a l'hospital penitenciari, tres setmanes després de ser brutalment agredit per un altre pres.

Vora dues mil pesrones, es s'han alineat a les voreres de la carretera sortint de l'aeroport per presentar els seus honors. Sota un silenci, les llanternes vermelles obrien pas al seguici fúnebre a l'asfalt i centenars de banderes corses onejaven per sobre el vehicle que portava el cos.

Des de que el cors es debatia entre la vida i la mort a l'hospital. La Fiscalia Antiterrorista va assumir la investigació per «temptativa d'assassinat». L'agressió va desencadenar una onada de protestes i mobilitzacions a Corsica per part dels moviments nacionalistes i independentistes, entre d'altres una manifestació multitudinària a Corti. Per part seva, les autoritats corses van denunciar un desistiment de les responsabilitats de l'Estat francès en no protegir Colonna prou dels altres presos a la presó d'Arles.