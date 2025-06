L’ampliació de l’aeroport, un pas contra el planeta

L’ampliació de l'aeroport i la seva afectació als ecosistemes naturals del delta del Llobregat ja comença a semblar el Guadiana –ara surto, ara desaparec–. Un comitè d'experts ha decidit que la millor opció és, en lloc de destruir un tros de la Ricarda, fer un dos per u: ara li robarem un trosset al Remolar. I en algun lloc farem una bassa nova per compensar aquesta destrucció.

Aquesta és una proposta, com a mínim, sorprenent, que, a parer meu, no té ni cap ni peus. Demostra una gran ignorància del que és un ecosistema i el que significa conservar la biodiversitat. Es vol reduir la discussió a l'enfrontament entre una “infraestructura vital” per a Catalunya i conservar unes bassetes per a ocells o no conservar-les. Això sí, ens faran una bassa més gran plena de biodiversitat (que en sa majoria seran espècies invasores com el coipú). Sembla que ens tractin com a criatures que intercanvien cromos d’un àlbum.

Aquesta proposta vol transformar el delta del Llobregat en una mena de parc temàtic, un zoo, on anar a veure uns ocellets amb els nens. Tots els estudis que s’han fet mostren que la Ricarda és un ecosistema únic i que ha estat profundament modificat per l’aeroport, que, a més, no ha dut a terme les mesures de compensació que havia de fer amb l’anterior ampliació. I tot això es basa en un dictamen d’un comitè d’experts que abans de començar ja va dir que volia l’ampliació de l’aeroport. ¿Ha estat mai damunt la taula, l'opció zero i un altre model d’aeroport?

El debat de l'aeroport és un debat que va molt més enllà de si compensem la pèrdua de biodiversitat amb una altra bassa. Plantejar-lo així és un engany. El debat hauria de ser sobre el model de país i sobre com ens adaptem als canvis globals. Un govern que es vulgui adaptar i que vulgui mitigar la crisi climàtica no pot parlar seriosament d’ampliar l’aeroport. Què farem quan pugi el nivell del mar o quan la temperatura sigui tan elevada que la gent no pugui estar al carrer? Més aeroport significa més diners per a uns pocs i molta menys salut per a molts altres. Com podem parlar de mitigació i adaptació al canvi climàtic si el que fem va la inversa del que hauríem de fer? Reduir el debat de l’aeroport a si retallo per aquí o per allà uns ecosistemes naturals –i ja en faré uns altres de més grans i bonics– és una presa de pèl als ciutadans. Volen conservar la biodiversitat del delta? Volen adaptar-se als canvis globals? No ampliïn l’aeroport i deixin de marejar-nos d’una vegada. Que l’economia d’un país depengui de si s’amplia un aeroport o no vol dir que no estem parlant d’economia, sinó de negoci, i a més en benefici d’uns pocs. Som al segle XXI?