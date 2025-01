Drets Humans

Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans del 2025

MANIFEST ENCESA 2025. D'on va sorgir la inciativa

El proper dissabte 25 de gener de 2025 tindrà lloc l'Encesa de torres a la Mediterrània pels drets humans que un any més segueix amb la voluntat de sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani on moltes persones que es veuen obligades a abandonar casa seva hi perden la vida cada any. I per l’altra, reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.

La iniciativa, nascuda a Mallorca l'any 2016 com una iniciativa d'un grup de docents de l'Institut d'Educació Secundària Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX que van realitzar una acció per tornar a fer possible la connexió visual entre les torres amb motiu de la commemoració del IV centenari de la mort de Joan Baptista Binimelis, matemàtic i autor del sistema de senyals de foc i fum que fou utilitzat des del s. XVII, any rere any ha anat agafant força i cada cop aplega més territoris participants en aquesta iniciativa solidària i reivindicativa.

Actualment, les entitats coordinadores, l'Institut Ramon Muntaner, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació i Amnistia Internacional s'encarreguen de coordinar i organitzar tots els punts d'encesa que participen en aquesta iniciativa.

Enguany, des de l'IRMU hem coordinat els territoris de Catalunya, País Valencià i la Franja, comptant amb la col·laboració de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, el Grup d’Estudis Històrics de la Mediterrània Occidental del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Consell Comarcal del Maresme i la Federació de Municipis de Catalunya, així com també amb el suport del patronat de l'IRMU format pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i la Federació d'Ateneus de Catalunya.

Aquest 2025 la iniciativa incrementa el nombre de torres participants, passant de 50 l'any 2024 a 53 punts d'encesa distribuïts en 43 municipis. Participaran les poblacions catalanes de Cadaqués, Llagostera, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Mar, Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Castelldefels, Santa Oliva, Albinyana, Vila-rodona, Verdú, Lleida, Fontllonga i Ametlla, Àger, La Terreta (Tremp), Batea, Falset, Tortosa, Campredó, Amposta, La Ràpita, L'Aldea, Alcanar i la Sénia; a la Ribagorça aragonesa, les poblacions d’Areny de Noguera, Montanyana (el Pont de Montanyana), Viacamp-Lliterà, Lluçars (Tolba), Benavarri i Estopanyà del Castell; i al País Valencià, els municipis de Rossell, Llutxent, Teulada, Dénia, Pedreguer, El Verger, Petrer, Elda, Monòver i Guardamar del Segura.

En el marc de la iniciativa i coordinats pel Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació o Amnistia Internacional s'han sumat les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, i també les comunitats de Múrcia, Andalusia, la Rioja i el País Basc.

Amb tot plegat, en aquesta edició es portaran a terme al voltant de 180 punts que s'encendran en el marc de la iniciativa entre els diferents territoris participants.

La jornada presenta la següent estructura: a les 12.45 hores té lloc la lectura del Manifest elaborat enguany per Amnistia Internacional, a les 13 hores es produeix l’encesa de fum, i l'acte de matí acaba, en alguns casos, amb la cantada del Viatge a Ítaca de Lluís Llach. A la tarda, es retorna a les torres a les 18 hores per llegir de nou el Manifest i a les 18.30 hores encendre les bengales de foc.

Així doncs, us animem a sumar-vos en els diferents actes que es celebraran durant la jornada del dissabte i a fer força per reivindicar aquesta iniciativa.