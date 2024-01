Drets Humans

Reivindicació dels Drets Humans amb l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània

Aquest dissabte, una nova edició, la vuitena ja, de l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans. amb més de 150 punts de participació.

La invasió de la Franja de Gazà per part de l'exèrcit Israelià de i Palestina, que ja afecta al Líban, ha impedit que se sumin participants d'aquest país, que en altres edicions sí que havien pogut col·laborar.

L'encesa es desenvoluparà entre les 13.00 hores i les 18.30 hores amb senyals de fum en la primera cita i de llum en la segona i participaran voluntaris repartits per les Balears, inclosa Cabrera, i per tercer any consecutiu també es farà en diversos punts del continent, com Catalunya, el País Valencià i, també, Múrcia, Andalusia, Aragó, Marroc i Tunísia.

L'Institut Ramon Muntaner (IRMU) coordina el projecte "Encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània. Un cant pels drets humans" convidats pel Consell Insular de Mallorca i acompanyats de centres d'estudis i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Fons Català de Cooperació, el Consell Comarcal del Maresme, la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià, el Museu Marítim de Barcelona i el Grup d'Estudis Històrics de la Mediterrània Occidental del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

L'objectiu del projecte és doble: per una banda, sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones que es veuen obligades a abandonar casa seva hi perden la vida cada any. I, per l'altra, reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talaiots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.