persones migrades

Mobilització a Reus per commemorar Dia Mundial dels Drets Humans

La Plataforma 12D és un conjunt d'entitats i persones individuals compromeses amb la defensa dels Drets Humans, decidides a reclamar una política migratòria que no comporti vulneracions sistemàtiques dels drets fonamentals. Va néixer amb la voluntat de denunciar les morts i les vulneracions de drets a les fronteres d'Europa i reclamar vies legals i segures com la reubicació. I també per sumar esforços per rebutjar el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, aprovat per la Comissió Europea el setembre de 2020, així com per reclamar una acollida digna que garanteixi drets per a totes.

Reus Refugi, juntament amb la Unió contra el Feixisme i el Racisme de Reus i l'Associació de Senegalesos de Reus, convoquen a manifestar-se aquest diumenge 12 de desembre a l'avinguda del Carrilet de Reus, a les 12 h.

El 12D de 2020 prop d'una vintena d'organitzacions i col·lectius de la societat civil van fer una crida per dir prou a l'Europa fortalesa que deshumanitza les persones que migren i busquen refugi i demanar que s'acabin les vulneracions de Drets Humans a les fronteres europees. Aquestes organitzacions i moltes més, juntament amb centenars de persones a títol individual, segueixen denunciant la vulneració de drets humans a les fronteres d'Europa.

Un any després no s'ha avançat, continuen reculant en drets humans i solidaritat. La Comissió Europea defensa un pacte migratori que blinda les fronteres europees amb més força que abans. Ja no només es mira cap a una altra banda davant del drama i el patiment de tanta gent, sinó que a més a més s'admet obertament, com s'ha vist amb la crisi de la frontera polonesa-bielorussa.

És per això que tornen al carrer i tornen a publicar un manifest per denunciar la política de la Unió Europea i els estats membres en l'acollida de persones migrants. Aquest proper diumenge dia 12, mitja dotzena de localitats del territori català convoquen manifestacions per una Europa de Drets Humans, per tombar els murs visibles i els invisibles que vulneren el dret d'asil i malmeten les polítiques d'acollida.