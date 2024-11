alternatives econòmiques

Cicle per repensar el nostre futur organitzat per Economia del Bé Comú Girona i la Comunalitat del Güell

La transformació ecosocial ens implica a tots i a totes. Sota aquest paradigma, Economia del Bé Comú Girona i la Comunalitat del Güell organitzen un cicle de dues activitats dirigides a visualitzar i promoure les alternatives econòmiques que donen resposta a les policrisis actuals, per tal de viure bé i millor ara i en el futur.

La primera activitat tindrà lloc el 22 de novembre, a l’Aula Magna del Centre Cívic Pla de Palau. Es visionarà el documental Alter Nativas, un llargmetratge col·laboratiu que mostra propostes viables, experiències creades des de diferents indrets, per adaptar-nos a una realitat canviant. La sessió comptarà amb la intervenció dels directors Agustí Corominas, cineasta i pedagog, i Juan del Río, biòleg, activista i coordinador de la Red de Transición.

El 26 de novembre, l’Aula Magna també acollirà la taula rodona ‘Impulsos per desafiar TINA (There Is No Alternative, by M. Thatcher)’. Hi participaran Antonio Turiel, Dr. en Física, matemàtic, oceanògraf i Investigador del CSIC; Edurne Bagué, Dra. en Antropologia Social, Coordinadora de la Comunalitat Güell i membre de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible; i José Carlos Ramos, Dr. en organització d'empreses i enginyer, i professor d'Economia i Empresa a la UOC i coordinador.

Al llarg de la sessió s’abordaran conflictes i reptes com els models de governança de l’aigua, les fonts d’energia, o les noves propostes socioeconòmiques que es poden desenvolupar per fomentar la transformació ecosocial. Moderarà la taula rodona la Susana Mota, Dra. en Medicina, activista en Promoció de la Salut i Sostenibilitat i membre d’EBC Girona.

Info:

22 novembre 17:00 a 20:00h i 26 novembre 17:00 a 19:00h

Lloc: Aula Magna del CC Pla de Palau

Organitza EBC Girona i Comunalitat del Güell.

Col.labora: CC Pla de Palau. XES. Generalitat de Catalunya