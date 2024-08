Simbologia franquista

L’Ajuntament de Girona retirarà les plaques franquistes dels edificis privats a la tardor

Si encara no ho han fet de forma voluntària després d'enviar les comunicacions oportunes a les comunitats de propietaris.

L’Alcalde de Girona, Lluc Salellas, confia que "una bona colla" de comunitats de propietaris les haurà retirat, tot i que tenen marge fins la tardor. Diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò de les declaracions de l’Alcalde sobre aquesta qüestió.

En els darrers anys, l'Ajuntament de Girona ha impulsat diverses iniciatives amb l'objectiu de recuperar la dignitat i la memòria de les víctimes de la dictadura i la repressió franquista. Algunes d'aquestes accions han estat la retirada de les àguiles franquistes del pont de l'Aigua o el canvi de denominacions amb motius franquistes.

A la ciutat, però, encara hi ha simbologia feixista, bona part en edificis privats. Per això, i després de completar el cens municipal, al maig el consistori va demanar la col·laboració ciutadana per treure les plaques -sobretots amb insígnies de la Falange- de les propietats. L'Ajuntament va enviar un total de 128 notificacions als titulars de les propietats, ja fossin particulars o institucions, recordant que la llei de memòria democràtica obliga a retirar-los o a eliminar-los.