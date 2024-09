MEMÒRIA HISTÒRICA

Presentació a Girona del llibre "Toni Lecha (1943-2013): prendre partit"

La presentació ha sigut avui a les 19:30 al Casal Independentista El Forn i ha comptat amb la participació d'Anna Pujolàs, l'Ester Costa, en Jordi Navarro, Pere Lecha, en Ramon i en Dani Cornellà

Aquest vespre, el Casal Independentista El Forn de Girona ha estat l'escenari de la presentació del llibre "Toni Lecha (1943-2013): prendre partit" de Pere Lecha i Ramon Piqué. L'acte, que ha tingut lloc a les 19:30 h, ha reunit diverses persones que van compartir vivències polítiques i personals amb Toni Lecha, una figura destacable de l'independentisme (i el moviment obrer, veinal i antifranquista) català.

La presentació ha començat amb la intervenció d'Anna Pujolàs, qui ha recordat els orígens familiars de Lecha. Fill de Narcís Lecha i Justa Berges, Toni va néixer a França (Châteauneuf- sur-Loire) l'any 1943, mentre els seus pares es trobaven refugiats a causa de la guerra del 36. Pujolàs ha destacat com aquest context d'exili i lluita antifeixista va marcar la trajectòria vital i política de Toni Lecha, que va créixer en un entorn compromès amb la justícia social i la llibertat. A més a més durant l'inici de l'acte s'ha projectat el vídeo "Tendresse" amb imatges d'aquesta època i música de Narcís Lecha.

Ester Costa ha fet un repàs a l'activitat sindical de Lecha, subratllant la seva implicació en la defensa dels drets laborals. Va tenir un paper destacat en moviments sindicals en moments decisius, especialment durant la transició política de l'Estat espanyol, on va militar en organitzacions com el PSUC i Bandera Roja. I més tard el seu compromís va ser innegociable en la lluita per les condicions dels treballadors, explicant algunes anècdotes com el seu suport als treballadors públics tancats a la seu de la Generalitat de Girona.

Jordi Navarro, el primer regidor de la CUP a Girona, ha parlat sobre el paper de Lecha en l'àmbit polític gironí durant els primers anys 2000. Va ser un referent en l'activisme ecologista i va col·laborar en la primera candidatura de la CUP a Girona, sent una peça clau en la difusió de valors com la sostenibilitat i la sobirania popular a la ciutat.

En Pere Lecha, fill de Toni, ha compartit vivències familiars que han il·lustrat la dimensió personal del seu pare, alhora que ha destacat la seva trajectòria en diverses lluites polítiques i socials. Ha recordat la seva tasca a l’Associació de Veïns del Carmel, el PSUC, Bandera Roja, Nacionalistes d'Esquerra i el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), una organització clau en la defensa del territori i dels drets nacionals dels Països Catalans.

Ramon Piqué ha parlat de l'activitat de Lecha en el Moviment de Defensa de la Terra i en la lluita antirepressiva. Especialment, ha recordat el seu paper a la Comissió de Portaveus dels empresonats a l’Operació Garzón del 1992, un episodi de repressió política contra l’independentisme català que va marcar una època.

Finalment, Dani Cornellà ha tancat l'acte destacant l'impacte que va tenir Toni Lecha en diverses generacions de joves independentistes gironins. Lecha no només els va inspirar amb el seu exemple, sinó que va guiar molts d’ells en la seva entrada a la política municipal, deixant una empremta profunda en la política local de Girona (i comarques).

L'acte ha servit per posar en valor la trajectòria d’un militant que va viure sempre al costat dels més desfavorits (també s'ha recordat la seva tasca a l'Institut Municipal amb Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona) , amb un compromís ferm amb la justícia social, l’independentisme i el sindicalisme, tot prenent partit en totes les causes que el van definir al llarg de la seva vida.