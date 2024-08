ANTIMONÀRQUICS

Demanen el boicot a les empreses patrones de la Fundación Princesa de Girona

Al Twitter i al canal de Youtube de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines es demana el boicot a les empreses patrones de la Fundación Princesa de Girona. La FPdGi té un pressupost milionari gràcies a aquests patrons que van augmentant cada any (tot i que alguns patrons com la Cambra de Comerç de Girona i Embotits Argal han abandonat la Fundación).

Molts d'aquests patrons són empreses multinacionals però també hi ha empreses gironines com Vichy Catalán, Frit Ravich o el Celler del Pescador. Aquesta última empresa és propietat dels Suqué Mateu, la familia que controla el negoci dels casinos a Catalunya, descendents de Miquel Mateu i Pla (el primer alcalde falangista de Barcelona conegut com "Mateu dels Ferros").