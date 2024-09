LLUITA INSTITUCIONAL

Acte institucional a Girona per commemorar el 6 d'octubre del 1934

Enguany, 2024, s’acompleixen 90 anys dels Fets del Sis d’Octubre de 1934. Arran d’aquesta avinentesa, la Fundació Reeixida, com ha fet anteriorment amb d’altres episodis cabdals dins la lluita persistent del nostre país per a la seva pervivència com a nació, organitzarà una sèrie d’actes que recordin els seus protagonistes –públics i anònims–, i expliquin amb profunditat què fou aquell aixecament nacional i popular frustrat,d’enormes conseqüències, sens dubte, pel nostre esdevenidor històric.

L'acte serà el proper dimarts 1 d'octubre a les 6 de la tarda a la sala Miquel Diumé de l'Ajuntament de Girona (situada al lloc de les antigues taquilles del Teatre Municipal).