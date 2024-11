Diada de Catalunya Nord

"Sem Catalunya Nord, perquè volem!"

El toc de la muixeranga ha sonat a la capital nord-catalana en solidaritat amb el País Valencià després de la catàstrofe humanitària per la gota freda del 29 d’octubre: “El País Valencià als nostres cors, i als nostres punys”.

Gairebé més de 1.500 persones, han recorregut els carrers cèntrics de Perpinyà en commemoració del 365è aniversari de la signatura del Tractat de Pirineus (7 de novembre de 1659). Un tractat que va suposar la divisió de Catalunya per part dels regnes de França i d’Espanya.

Enguany els actes de la Diada de Catalunya Nord han estat organitzats per Òmnium Catalunya Nord, Casal de Perpinyà, l’Aire Nou de Bao, Consell de la República a Catalunya Nord i Assemblea Nacional Catalana a Catalunya Nord. La reivindicació s'han centrat en mostrar la “força” de la societat nord-catalana que “surt al carrer i exigeix que se li respectin els drets nacionals, lingüístics i culturals”. “Per defensar la terra, per la llengua i la cultura i per deixar ben clar que malgrat 365 anys d’ocupació francesa continuem existint!”, sota el lema "Sem Catalunya Nord, perquè volem!".

La manifestació ha aplegat nombrosos representants d’entitats i organitzacions polítiques independentistes. Després de la manifestació, s'ha llegit un manifest als peus del Castellet de Perpinyà. I a més dels parlaments, el cantant Julien Leone ha interpretat diverses cançons. L’acte s'ha acabat amb L’estaca i el Cant del Segadors. A continuació s'ha fet concert a la Casa Musical de Perpinyà.

Un any més a Perpinyà. #9N

Sem Catalunya Nord

Sem Països Catalans pic.twitter.com/21tQUo5BQE — Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) November 9, 2024

Ara mateix, celebració de la Diada de Catalunya Nord a davant del Castellet pic.twitter.com/ctcnvojb9c — Josep BONET 🎗 (@jepbonet) November 9, 2024