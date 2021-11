Diada Catalunya Nord

El Col·lectiu 7 de novembre fa una crida a omplir d'estelades la manifestació de Perpinyà

El Col·lectiu 7 de novembre ha fet una crida a omplir d'estelades la manifestació per a commemorar la Diada a Perpinyà, davant la prohibició per part de l’Ajuntament de Perpinyà de penjar l’estelada al Castellet

El Col·lectiu. organitzador de la Diada de Catalunya Nord, ha rebut un correu electrònic per part de l’Ajuntament de Perpinyà, governat per l’extrema dreta, en el qual no autoritza i, per tant, prohibeix de penjar l’estelada al Castellet. Aquesta (ja tradicional) acció es porta a terme des del 2004, però cal matisar que ja hi va haver una excepció el 2017, just després del referèndum d'autodeterminació a Catalunya Sud. En aquell moment, l'Ajuntament, governat per l'ex-batlle Pujol, va al·legar que s’estaven realitzant obres a l’edifici.