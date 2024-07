ANTIMONÀRQUICS

Comunicat de la CACG en relació a la manifestació d'ahir a Lloret de Mar

Després de la manifestació d'ahir la CACG ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

COMUNICAT DE LA COORDINADORA ANTIMONÀRQUICA DE LES COMARQUES GIRONINES (CACG) EN RELACIÓ A LA JORNADA D’AHIR A LLORET DE MAR I A LES PROPERES MOBILITZACIONS



Des de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACG ) volem recordar que tot i els impediments de la policia local i els mossos d’esquadra la protesta antimonàrquica d’ahir va reunir unes 300 persones que es van manifestar des de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar fins a uns 200 metres del Palau de Congressos on es feia la cerimònia d’entrega dels premis Princesa de Girona.



En la citada cerimònia Felip VI va fer un “exercici de memòria” dels 15 anys de la creació de la Fundación Princesa de Girona i va recordar que tot va començar “amb quatre empreses i entitats de Girona: la Fundació la Caixa, Caixa de Girona, Fundació Gala-Dalí i la Cambra de Comerç”. El que no va voler recordar ahir Felip VI és que al 2017 la Cambra de Comerç va abandonar la Fundación Princesa de Girona “per dignitat” (una decisió avalada pel president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé i presa per unanimitat en un ple ordinari).



En aquest sentit, volem informar a la Fundación Princesa de Girona que la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACG ) intentarà que més “patrons” abandonin la FPdGi i en breu iniciarà una campanya per informar als ciutadans catalans de quines empreses i entitats col·laboren amb la monarquia.



És possible que els premis de la Fundación Princesa de Girona tinguin la intenció de quedar-se a les comarques gironines però el que és segur és que la coordinadora antimonàrquica es mobilitzarà per evitar-ho tal com va fer ahir.



Visca la Terra !

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines.