ANTIMONÀRQUICS

L'Ajuntament de Caldes de Malavella es declara municipi antimonàrquic i republicà

L'Ajuntament de Caldes de Malavella mitjançant una moció el passat 26 de juliol va declarar el municipi antimonàrquic i republicà.

L'Ajuntament de Caldes de Malavella mitjançant una moció el passat 26 de juliol va declarar Caldes de Malavella municipi antimonàrquic i republicà. Davant d'aquest fet la Coordinadora Antimonàrquica de les comarques Gironines ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

COMUNICAT COORDINADORA ANTIMONÀRQUICA

Des de la Coordinadora Antimonàrquica de les comarques Gironines, us anunciem una bona notícia relacionada amb la lluita contra la dèspota monarquia espanyola, i és que l'Ajuntament de Caldes de Malavella mitjançant una moció en el ple d'aquest ajuntament el passat 26 de juliol, declara Caldes de Malavella municipi antimonàrquic i republicà. La moció s'ha aprovat amb 11 vots a favor dels tres grups independentistes que són JUNTS, Som CUP i ERC, i dos vots contraris del PSC i PP.

Des de la Coordinadora Antimonàrquica aplaudim la valenta i coherent iniciativa per part dels tres grups municipals independentistes de l'ajuntament, que han pres consciència de la importància de la lluita antimonàrquica dins la defensa de les llibertats del nostre País, també aprofitem aquest comunicat per felicitar i agrair el compromís, l'esforç, la dedicació i la valentia de diverses persones de Caldes en la participació i suport a la Coordinadora antimonàrquica, tant en la planificació i organització de la passada manifestació del 5 de juliol. Sense el suport tant d'aquest munt de persones de Caldes de Malavella i així com de diferents organitzacions independentistes del mateix municipi, dita manifestació no hauria sigut tan exitosa i fins i tot corríem el risc de fracassar.

Caldes de Malavella conjuntament amb Girona són els dos primers ajuntaments que es declaren antimonàrquics i republicans, és un inici prou important, ja que anunciem que ja tenim una desena d'ajuntaments del Gironès i més enllà, disposats que presentaran les seves respectives mocions als seus respectius plens que en principi serà a partir de setembre.

La Coordinadora Antimonàrquica també fa saber, que això és només un inici, i que, per tant, prenem el compromís de fer que les mocions antimonàrquiques s'estenguin per les comarques gironines com un taca d'oli, i que també que a la llarga s'estenguin també per la resta de Catalunya i Països catalans.

Visca la lluita del poble! Visca la Terra! ✊

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines