La CACG crida a participar a la manifestació del dia 10 a Lloret de Mar des de l'indret on es reuniran els Borbons

Avui la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha fet una crida a participar a la manifestació de Lloret de Mar des del Casino de Lloret (a la planta superior del casino hi ha el Palau de Congressos Costa Brava, on es reuniran els Borbons el dia 10 de juliol). Durant l'acte els mossos d'esquadra han identificat a dos dels participants després que els cridés la seguretat privada del local.

Durant l'acte el portaveu de la coordinadora antimonàrquica ha fet un parlament i s'ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm:

COMUNICAT COORDINADORA ANTIMONÀRQUICA (CACG)

MANIFESTACIÓ LLORET DE MAR:

Davant de la nova visita de la Monarquia espanyola, aquesta vegada a Lloret de Mar, la Coordinadora Antimonàrquica es reafirma en el seu total rebuig a aquesta institució. De la mateixa manera, sentim satisfacció per aquesta visita, puix també la considerem una oportunitat d'or per realitzar un nou embat contra aquesta institució franquista i feudal, a la qual podrem fer un nou escarni conjuntament.



I diem això perquè l'any passat vàrem enviar una contundent i provocadora carta per 3 vies diferents, als monarques i també a 5 alts funcionaris de la casa reial. Una de les possibilitats que hi havia, coneixent la manera retrògrada i dèspota de tota aquesta institució, era que no escoltessin ni tan sols fessin l'esforç d'entendre la carta i no només no varen escoltar les nostres demandes que emanen del clamor popular antimonàrquic, sinó que varen decidir fer la prepotent visita a Caldes de Malavella, demostrant la poca intel·ligència i la nul·la empatia amb relació a la població que ells diuen voler governar.



Però aquesta possibilitat, insultant per tots els gironins, alhora ens donava esperances. Doncs vèiem que s'obria una finestra i una gran ocasió per un embat directe amb la Monarquia que és en definitiva el que volem. Que vinguin per expulsar-los, i donar-los un bon cop en forma de resposta democràtica amb mobilització popular, tal com va passar a Caldes.



Per tant, i donat la seva visió egoista que els acaba encegant, han picat a l'ham. Els tenim allà a on nosaltres volíem, en un punt de les nostres comarques, acorralats i a la defensiva, ja que ells mateixos així ho reconeixen amb les seves declaracions a la premsa fetes per la mateixa FPDG, on reconeixen que eviten Girona pel seu rebuig i busquen un lloc més amable com Lloret, a més reconeixent que la visita dels monarques a la seva Fundació, va ser clandestina per evitar qualsevol "contratemps", entenent aquí contratemps com a protesta popular i rebuig social. Aquesta situació és totalment indigna per l'alt nivell que ostenta l'esmentada institució.



Així doncs, tenint-los i a la defensiva, atrinxerats en un búnquer que es diu Palau de congressos de Lloret, és l'hora de fer valdre col·lectivament aquesta magnífica oportunitat, i rematar la feina feta aquests últims 3 anys en forma de mobilització.

Fem una crida a tothom a la manifestació del dia 10 de juliol a les 18 h, davant l'estació d'autobusos de Lloret de Mar, i que es dirigirà fins a 100 m del Palau de Congressos, on realitzarem un acte polític de protesta en què hi haurà parlaments breus de Blanca Llobet d Omnium, David Caldeira del Consell República, Carme Renedo diputada de JUNTS, Dani Cornellà diputat de la CUP, Dolors Bassa d'ERC i represaliada política i Lluís Llach president de l'ANC. També compaginarem actuacions musicals d'Eduard Canimas, Pablo Giménez, Xevi Palahí, Els Combatents, artistes invitats i Dayana del Po, i en Titot! Tota una festa antimonàrquica de sobirania popular.

Recordem que la nostra força ve de la realitat del nostre territori, i tal com ja hem dit si sumem tot l'independentisme i republicanisme català, de la determinació i motivació podem generar conjuntament, un alt nivell d'alegria combativa.

És essencial perquè puguem triomfar, és de vital importància per derrotar a la Monarquia, una mobilització el més potent possible per barrar-los el pas definitivament a les nostres terres.

Aquest és el nostre moment, perquè vegin que ni a Lloret ni enlloc dels PPCC, estaran segurs, ja que seran perseguits allà on vagin. Ara cal moure'ns, crear complicitats i ens necessitem unides per fer fora el despotisme, la corrupció i l'opressió que representen.

10 de juliol mobilització general! 10 de juliol tothom a Lloret!

Visca la terra!!

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACG)