La CACG es manifesta a Lloret contra la presència dels Borbons i l'entrega dels premis Princesa de Girona

La CACG (Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines) s'ha manifestat avui a Lloret contra la presència dels 4 Borbons (rei, reina, princesa i infanta) i l'entrega de premis Princesa de Girona. La protesta ha reunit unes 250 persones que s'han manifestats des de l'estació d'autobusos fins a uns 200 metres del Palau de Congresos on es feia la cerimònia.

La concentració s'ha fet enmig d'un fort desplegament policial i cap a tres quarts de vuit del vespre s'ha dissolt. A l'acte, hi ha hagut actuacions musicals i parlaments de diputats i membres de la CUP, ERC i Junts, del president de l'ANC, Lluís Llach i el portaveu de la CACG Quim Tell que ha explicat de forma resumida l'últim comunicat de la Coordinadora Antimonàrquica que tot seguit repdrouïm:

COMUNICAT COORDINADORA ANTIMONÀRQUICA ( CACG )

volem denunciar que en aquests moments hi ha un sabotatge per dues bandes al nostre acte polític del pròxim 10 de juliol a Lloret de Mar, gestat a partir de la mentida, l’estafa i la repressió.

Primer per part dels informes de comandaments policials per mirar d'una manera sibil·lina de torpedinar el sentit de la manifestació. Després d'un breu pols, i que el Departament d Interior escoltés les nostres irrefutables al·legacions, no els va quedar altre remei que acceptar la nostra proposta: fer el nostre acte a un 100 mtr de l'acte monàrquic, com a dret legítim de protesta i de llibertat d'expressió. Llavors teníem un acord.

Però l'acord s'ha trencat, millor dit, "Ells" l'han trencat amb una recargolada argumentació. En una conversa entre una responsable d'Interior i un membre de la (CACG ), s'han desmuntat totes les excuses barates i ha quedat en evidència el Departament d'Interior, sense possible defensa per part de la interlocutora. Ha quedat molt clar que se'ns ha mentit i que son uns estafadors. L’acord, amb el lloc assenyalat, era de 100 mtr i ens desplacen 250 mtr lluny. S'han tret de la màniga una "exagerada distància" de perímetre de seguretat, de la qual ningú en cap moment ens va parlar. I és que a algú li hauria de caure la cara de vergonya!

En segon lloc pel comandament de la policia local de Lloret, amb una absurda excusa de què no podem muntar la tarima al mig del carrer per temes de seguretat, argumentant que en cas d'incendi a Tossa de Mar els camions de bombers no podrien passar. Mentida altra vegada. Si nosaltres en comptes de ser els antimonàrquics, fóssim els fans de la monarquia, no només podríem muntar una tarima al mig del carrer, sinó que a més ens deixarien fer l'acte als morros de la monarquia i buscarien una via alternativa pels bombers per cas de necessitat. A més tots sabem que a la monarquia no li importen gens ni mica els boscos catalans, ni la població ni els drets democràtics d'aquest País.

Diem que son estafadors, mentiders i repressors perquè han generat una guerra bruta de baixa intensitat amb l'objectiu de fer fracassar l’acte antimonàrquic i/o per covardia a l'hora de defensar els drets col·lectius davant la màfia i el caciquisme reial. Potser així l'amo els donarà una galeta mentre mouen la cua i això es tradueix amb la repressió de la llibertat d’expressió i manifestació que son drets fonamentals.

Estem indignats i enfadats, la ràbia ens surt per les orelles, no entenem que gent que treballa a l'administració es dediquin a sabotejar actes plenament democràtics que emanen del clamor del poble. Però lluny de desmoralitzar-nos i enfonsar-nos, això ens provoca l'efecte contrari, ens dona un alè més combatiu, la nostra energia és alta i el nostre esperit indomable. Més que sabotejar-nos ens han motivat, i volem transmetre tot això al País sencer: Demà mantenim l'acte, tant els parlaments com les actuacions musicals, i des de la nostra estricta lluita no violenta, anirem a Lloret de Mar a trencar esquemes i portar la protesta de la nostra lluita política a la seva màxima potència.

I diem a tota la societat catalana que no ens deixem trepitjar! Fem una crida a tothom a venir demà dia 10 de juliol a defensar-nos dels opressors i dèspotes.

Visca la Terra!

Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ( CACG )