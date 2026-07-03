L'Associació de Veïns de Pont Major de Girona presenta el número 5 de la revista 'Som del Pont' com a preludi de la Festa Major

Pont Major (Girona), 2 de juliol de 2026.
L'Associació de Veïns i Veïnes de Pont Major presentarà, el pròxim dimarts a la tarda, el cinquè número de la revista Som del Pont, una capçalera que es va consolidant i que dona veu, entre d'altres, als equipaments i les entitats del barri, amb l'objectiu d'enfortir el sentiment de comunitat, d'orgull i de pertinença.
El número 5 de la revista arriba farcit d'articles i continguts d'interès, entre els que destaquen un article dedicat a "La Festa Major d'una altra època", un altre sobre l'Aula de Natura i una entrevista a Dolors Cabañas, veïna implicada del barri. A partir d'aquest número també s'inclou una adaptació en llenguatge de Lectura Fàcil del contingut del Pla de Barris, una aposta per a l'accessibilitat cognitiva que vol fer més propera la revista, especialment amb un dels temes cabdals del present i, sobretot, del futur de Pont Major.
L'acte de presentació del número 5 de la revista Som del Pont tindrà lloc el pròxim dimarts 7 de juliol a les 19:00 h al Centre Cívic Pont Major. L'esdeveniment, obert a tothom, es planteja com una oportunitat de retrobada veïnal i un espai de diàleg compartit per recordar, precisament, com eren les festes d'abans a través de la memòria històrica del barri.
La presentació d'aquest número comptarà amb les intervencions de:
Dolors Cabañas i Comas, veïna del Pont Major.
Josep Maria Castanyer i Darnés, president de l’AV Pont Major.
Roger Casero Gumbau, secretari de l’AV Pont Major.